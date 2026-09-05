El satélite chino Yaogan-50 (02) se desintegró en órbita

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El satélite chino Yaogan-50 (02) se desintegró en órbita

Se ha registrado otro incidente tecnológico importante en el espacio. El satélite chino Yaogan-50 (02), lanzado en marzo de este año, se fragmentó en al menos 43 piezas por razones desconocidas. Este suceso pone de nuevo sobre la mesa el problema crítico de los desechos espaciales en órbita alrededor de nuestro planeta. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la desintegración de este aparato espacial ha sido catalogada oficialmente por el 18.º Escuadrón de Defensa Espacial de las Fuerzas Espaciales de EE. UU. Actualmente, las causas exactas del accidente siguen siendo desconocidas. Los expertos consideran como causas probables un fallo en el motor o en la batería, o una colisión con otro objeto espacial.

Una órbita inusual y sus riesgos

El aparato, lanzado el 15 de marzo desde el cosmódromo de Taiyuan mediante un cohete Long March 6A, fue colocado en una potente órbita retrógrada considerada rara. En dicha órbita, el satélite se desplaza en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Aunque este método consume más energía y reduce la carga útil del cohete, permite al aparato moverse más rápido respecto a la superficie terrestre y observar frecuentemente las latitudes medias, incluido el territorio chino.

Actualmente, los cientos de fragmentos generados se encuentran dispersos a lo largo de una órbita situada entre los 600 y 1100 kilómetros de altitud. A esta altura, la resistencia atmosférica es casi imperceptible. Por ello, se espera que los desechos espaciales formados permanezcan en el espacio durante décadas, representando un riesgo serio para otros satélites operativos.

El problema global de los desechos espaciales

Aunque la parte china aún no ha hecho una declaración pública sobre el incidente, ya se han registrado cuatro fragmentos relacionados con este aparato en el catálogo de objetos espaciales Spacemapper del país. Esto significa que los instrumentos de vigilancia chinos también han detectado esta avería. Aunque la corporación CASC califica a los dispositivos de la serie Yaogan como herramientas para la agricultura y la gestión de desastres naturales, los analistas occidentales suponen que algunos de ellos también se utilizan para fines de inteligencia militar.

Los expertos señalan que el problema de los desechos en el espacio ya ha superado la escala de los accidentes aislados. Hoy en día, se rastrean unos 54 000 objetos de más de 10 centímetros en órbita. Solo 9 300 de ellos son aparatos operativos. El número de fragmentos pequeños de entre 1 y 10 centímetros alcanza los 1,2 millones, y las partículas de 1 milímetro a 1 centímetro ascienden a 140 millones.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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