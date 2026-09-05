«Tengo el gen que mató a mi madre»: la sorprendente decisión de una mujer

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«Tengo el gen que mató a mi madre»: la sorprendente decisión de una mujer

Danielle Marple, una bloguera de 32 años residente en Florida y madre de tres hijos, tomó una decisión drástica sobre su vida tras la muerte de su madre por cáncer. Al enterarse de que era portadora de la mutación del gen BRCA1, decidió extirparse los órganos reproductores y los senos para reducir el riesgo de cáncer en el futuro.

Danielle comparte su proceso de recuperación con sus seguidores en redes sociales tras las operaciones preventivas destinadas a salvar su vida. Afirma que la razón principal de esta decisión fue el deseo de evitar que sus tres hijos pasaran por el mismo dolor que ella sufrió.

Una mutación dañina en el gen BRCA1 puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de mama, de ovario y otros tipos de cáncer.

Danielle se sometió a una histerectomía preventiva y a una doble mastectomía preventiva. Las cirugías se realizaron en agosto y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

La bloguera tenía solo 7 años cuando perdió a su madre. Se enteró de que era portadora de la mutación BRCA1 a los 23 años, pero tomó la decisión de operarse casi una década después.

Danielle también publicó un video bailando con sus drenajes postoperatorios. Su video acumuló más de 20 000 «me gusta».

En el video, comentó: «Extirparse todos los órganos reproductores y los senos para protegerse del cáncer que se llevó a tu madre cuando eras joven es un acto de valentía único».

La bloguera enfatizó que el objetivo principal de las operaciones era reducir el riesgo asociado con la mutación BRCA1. Dijo que, ante todo, quería proteger a sus tres hijos de la difícil situación que ella vivió al perder a su madre.

La valiente decisión de Danielle recibió una respuesta cálida de sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación y elogiaron su fortaleza y coraje.

Un seguidor escribió: «Me encanta esto, te deseo una pronta recuperación», mientras que otro la llamó «valiente e increíble» . Otro usuario destacó su fuerza de voluntad y su capacidad para mantener siempre una sonrisa.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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