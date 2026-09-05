Una streamer china vendió productos rusos por valor de 1.000 millones de rublos en directo

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Una streamer china vendió productos rusos por valor de 1.000 millones de rublos en directo

Se ha registrado un récord sin precedentes en el comercio electrónico y el marketing durante el Foro Económico Oriental (VEF) en Vladivostok. La famosa streamer china Dandan (Yang Junxin) logró vender más de 1.000 millones de rublos (unos 11 millones de dólares) en productos rusos a través de transmisiones en directo desde el foro. Veronika Nikishina, directora general del Centro de Exportación Ruso (REC), informó a la agencia TASS que este resultado, logrado en el marco del festival online «Hecho en Rusia», superó todas las expectativas.

17 millones en 5 minutos: el récord del «estándar de oro»

El formato de transmisión en directo de la influencer china resultó ser mucho más eficaz que las campañas de exportación y publicidad tradicionales:

  • Ventas flash de 5 minutos: En los primeros 5 minutos tras el inicio del stream, se vendieron productos por valor de 17 millones de rublos;

  • Se alcanzó la meta de los 1.000 millones: El volumen total de ventas durante los 4 días del festival online superó los 1.000 millones de rublos. Este era el objetivo fijado por el REC para la bloguera, y Dandan cumplió su «estándar de oro» al 100%;

  • Contenido nocturno: El volumen de ventas no se detuvo al finalizar el directo; los pedidos siguen llegando gracias al contenido de vídeo adicional grabado por la streamer durante la noche.

30 millones de espectadores en 7 horas: el interés de la audiencia china

El festival de comercio electrónico destacó por su alcance y la variedad de productos:

  • Directo desde Vladivostok: Dandan seleccionó personalmente los productos para la presentación y realizó un stream ininterrumpido de 7 horas desde Vladivostok;

  • Una audiencia de 30 millones: Más de 30 millones de usuarios chinos vieron la transmisión durante las siete horas de directo;

  • 130 empresas y 250 tipos de productos: Más de 130 empresas fabricantes de más de 50 regiones de Rusia participaron en el festival con más de 250 tipos de productos.

La iniciativa de Putin y la cooperación iniciada en 2025

Este proyecto forma parte de la estrategia de exportación a nivel estatal:

  • Instrucción del jefe de Estado: El programa para popularizar los productos nacionales en el extranjero bajo la marca «Hecho en Rusia» fue desarrollado por el gobierno y el REC por instrucción del presidente ruso Vladímir Putin;

  • Una historia de asociación exitosa: La cooperación con Dandan comenzó en 2025, tras su primera visita a Moscú por invitación del REC, y hoy se ha convertido en un gran puente de comercio electrónico transfronterizo.

¿Cree que la venta de productos a través de directos de blogueros con millones de seguidores puede sustituir por completo a la exportación y las tiendas tradicionales? ¿Deberían los fabricantes uzbekos utilizar este formato de streaming para llegar a mercados extranjeros? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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