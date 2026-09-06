Apple podría elegir un nombre inesperado para su smartphone plegable

Se han revelado nuevos detalles sobre el primer smartphone plegable de Apple, un tema que genera intensos debates en el mundo de la tecnología. Según Macrumors, es posible que el esperado gadget no se llame iPhone Fold o iPhone Ultra, como se suponía anteriormente, sino que lleve un nombre totalmente distinto. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, los expertos y analistas tienen opiniones divididas sobre el nombre final del dispositivo. Los informes iniciales sugerían que el dispositivo plegable llegaría al mercado bajo el nombre de iPhone Fold o iPhone Ultra. Sin embargo, las discusiones recientes indican que la opción iPhone Duo también se está considerando seriamente.

Nombres históricos y su singularidad

Como es sabido, Apple ya ha utilizado marcas similares en sus productos. En particular, en la década de 1990, la empresa lanzó una línea de portátiles llamada PowerBook Duo. Además, el nombre MagSafe Duo para un cargador inalámbrico es bien conocido por muchos.

No obstante, el hecho de que la palabra Duo tenga una historia específica en el mercado tecnológico podría complicar esta elección de nombre. Por ejemplo, Microsoft ya llamó a su dispositivo de doble pantalla Surface Duo, mientras que Intel utilizó con éxito las marcas Core Duo y Core 2 Duo para sus famosos procesadores.

Discusiones entre bastidores y expectativas

Según Mark Gurman, periodista de Bloomberg, el equipo interno de Apple también utiliza diferentes nombres para el smartphone plegable. Mientras que algunos empleados siguen llamándolo iPhone Ultra, otras fuentes habían afirmado que ese nombre sería el confirmado oficialmente.

Por ahora, la elección final de la dirección de Apple para este nuevo tipo de dispositivo sigue siendo un secreto. Los expertos del mercado y millones de fans esperan la presentación con gran interés, ya que el éxito de un producto tan innovador en el mercado también depende de su nombre y estrategia de marca.

Actualmente, toda la atención se centra en los próximos eventos de presentación, donde Apple aclarará el nombre con el que presentará su smartphone plegable. Además de las capacidades técnicas del dispositivo, su nombre de marca ya se ha convertido en una de las principales noticias del mundo tecnológico.