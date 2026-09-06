Un simple blanqueador duplica la capacidad de las baterías salinas

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Un simple blanqueador duplica la capacidad de las baterías salinas

Científicos del Oak Ridge National Laboratory (ORNL) del Departamento de Energía de EE. UU. han logrado cambiar radicalmente el enfoque de creación de baterías de agua salada. Durante el estudio, una reacción secundaria inesperada se convirtió en la principal ventaja de estas fuentes de energía de nueva generación, elevando su rendimiento al nivel de las baterías Li-ion. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según ixbt.com, el posdoctorando Vuseok Go descubrió durante sus investigaciones que, antes de la lenta reacción del oxígeno en el cátodo de la batería, se forma hipoclorito de sodio, un blanqueador doméstico común. Al notar que este compuesto proporcionaba un mayor voltaje al sistema, los científicos realizaron experimentos.

La adición de solo un 5 % de blanqueador al sistema cambió radicalmente todo el proceso. Después de esto, la reacción de oxidación-reducción pasó a un par hipoclorito/cloruro que ocurre completamente en fase líquida. Este proceso aseguró una circulación continua de iones durante los ciclos de carga y descarga.

Principales ventajas de la tecnología

Gracias a este enfoque innovador, se eliminó por completo la problemática transición de fase líquido-gas de las baterías tradicionales. Como resultado, desapareció la necesidad de catalizadores costosos, la resistencia interna de la batería disminuyó drásticamente y su capacidad máxima aumentó más del doble.

Aunque las baterías salinas son más pesadas y voluminosas que sus equivalentes Li-ion, lo que las hace inadecuadas para smartphones o vehículos eléctricos, son un verdadero hallazgo para sistemas de almacenamiento estacionarios donde el peso no es un factor crítico.

Seguridad y perspectivas de futuro

El sistema de refrigeración líquida interna basado en electrolito salino excluye totalmente el riesgo de incendios catastróficos característicos de las baterías Li-ion. Es bien sabido que en las baterías Li-ion convencionales, se gasta una enorme cantidad de energía en la refrigeración obligatoria para prevenir incendios.

Actualmente, la startup Coulomb Technology trabaja activamente en la comercialización de esta tecnología. Se planea utilizar este desarrollo para proporcionar energía de respaldo a grandes centros de datos y nodos de redes eléctricas.

Además, se están estudiando las posibilidades de utilizar esta tecnología en buques portacontenedores oceánicos. Dado que los barcos están rodeados por este tipo de entorno, se proporcionan las condiciones más favorables para el funcionamiento de este nuevo tipo de batería.

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Abror Shuhratov
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