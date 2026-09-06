Aigo PL10 presentado: una nueva memoria USB con puertos Lightning y USB-C
La empresa Aigo ha presentado la serie de memorias USB móviles PL10, diseñada para el intercambio rápido de datos entre dispositivos del ecosistema Apple y otros gadgets. Según informa ixbt.com, este nuevo dispositivo busca resolver el problema de la falta de almacenamiento en smartphones y tablets, destacando por su diseño compacto y versatilidad. Así lo reporta Ixbt.com informa .
En un momento en que el tamaño de las fotos y videos sigue aumentando, la demanda de este tipo de almacenamiento externo sigue siendo alta. El Aigo PL10 permite a los usuarios transferir archivos fácilmente entre computadoras y dispositivos móviles sin necesidad de transferencias inalámbricas lentas ni limitaciones de la nube.
Especificaciones técnicas y capacidadesSegún datos de ixbt.com, la nueva memoria USB móvil cuenta con un cuerpo de una sola pieza fabricado en aleación de aluminio plateado. En sus extremos integra dos conectores principales: Lightning y USB-C. Gracias a este diseño, es posible conectar el PL10 directamente a un iPhone o iPad y luego transferir datos rápidamente a una PC u otros equipos modernos mediante USB-C.
El dispositivo funciona bajo el protocolo moderno USB 3.2 y cuenta con la certificación oficial MFi de Apple. Esto garantiza un funcionamiento perfecto y seguro con dispositivos iPhone y iPad.
Seguridad e integración con servicios en la nubePara la gestión de archivos se utiliza la aplicación Aigo Link, diseñada específicamente para este fin. El software admite protección mediante Face ID o Touch ID para garantizar la seguridad de los datos del usuario. Además, existe la opción de activar modos de «solo lectura» o «solo escritura» para proteger información importante contra borrados accidentales o accesos no autorizados.
Asimismo, la memoria puede trabajar en sincronía con el servicio iCloud Photos. Los usuarios pueden distribuir cómodamente sus fotos y videos entre el almacenamiento en la nube y el dispositivo PL10, liberando espacio de manera efectiva en su iPhone o iPad.
Precios y disponibilidadSe ofrecen tres modelos con diferentes capacidades. Según la información de ixbt.com, los precios de las memorias Aigo PL10 son los siguientes:
- Versión 128 GB — 399 yuanes
- Versión 256 GB — 599 yuanes
- Versión 512 GB — 999 yuanes
…