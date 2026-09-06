Aigo PL10 presentado: una nueva memoria USB con puertos Lightning y USB-C

La empresa Aigo ha presentado la serie de memorias USB móviles PL10, diseñada para el intercambio rápido de datos entre dispositivos del ecosistema Apple y otros gadgets. Según informa ixbt.com, este nuevo dispositivo busca resolver el problema de la falta de almacenamiento en smartphones y tablets, destacando por su diseño compacto y versatilidad. Así lo reporta Ixbt.com informa .

En un momento en que el tamaño de las fotos y videos sigue aumentando, la demanda de este tipo de almacenamiento externo sigue siendo alta. El Aigo PL10 permite a los usuarios transferir archivos fácilmente entre computadoras y dispositivos móviles sin necesidad de transferencias inalámbricas lentas ni limitaciones de la nube.

Especificaciones técnicas y capacidades

Según datos de ixbt.com, la nueva memoria USB móvil cuenta con un cuerpo de una sola pieza fabricado en aleación de aluminio plateado. En sus extremos integra dos conectores principales: Lightning y USB-C. Gracias a este diseño, es posible conectar el PL10 directamente a un iPhone o iPad y luego transferir datos rápidamente a una PC u otros equipos modernos mediante USB-C.

El dispositivo funciona bajo el protocolo moderno USB 3.2 y cuenta con la certificación oficial MFi de Apple. Esto garantiza un funcionamiento perfecto y seguro con dispositivos iPhone y iPad.

Seguridad e integración con servicios en la nube

Para la gestión de archivos se utiliza la aplicación Aigo Link, diseñada específicamente para este fin. El software admite protección mediante Face ID o Touch ID para garantizar la seguridad de los datos del usuario. Además, existe la opción de activar modos de «solo lectura» o «solo escritura» para proteger información importante contra borrados accidentales o accesos no autorizados.

Asimismo, la memoria puede trabajar en sincronía con el servicio iCloud Photos. Los usuarios pueden distribuir cómodamente sus fotos y videos entre el almacenamiento en la nube y el dispositivo PL10, liberando espacio de manera efectiva en su iPhone o iPad.

Precios y disponibilidad

Se ofrecen tres modelos con diferentes capacidades. Según la información de ixbt.com, los precios de las memorias Aigo PL10 son los siguientes:

Versión 128 GB — 399 yuanes

Versión 256 GB — 599 yuanes

Versión 512 GB — 999 yuanes

Esta política de precios permite a los usuarios elegir la capacidad necesaria según sus necesidades y presupuesto.