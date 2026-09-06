« “Putin solo se detendrá bajo sus propias condiciones”: Rusia endurece radicalmente sus exigencias sobre Ucrania — Bloomberg revela los detalles de las negociaciones en el Kremlin: decepción y resultado “nulo” para Witkoff y Kushner »

El presidente de los Estados Unidos de Donald Trump La muy publicitada visita de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú no produjo el «milagro» diplomático esperado. Según la influyente agencia Bloomberg, citando fuentes de alto nivel cercanas al gobierno ruso, el Kremlin ha endurecido sus exigencias sobre Ucrania y radicalizado su postura. Moscú cree tener una superioridad militar total en el campo de batalla, y Vladimir Putin solo está dispuesto a detener la guerra bajo sus propias condiciones. Las iniciativas traídas por los emisarios de Trump no han dejado ninguna esperanza seria, ni en Moscú ni en Kiev.

La postura firme del Kremlin: superioridad militar y exigencias crecientes

La actitud de los dirigentes rusos ante las negociaciones está directamente relacionada con la situación sobre el terreno:

El factor de la superioridad en el frente: Según fuentes cercanas a las autoridades rusas, en el Kremlin prevalece la convicción de que el ejército ruso tiene la ventaja estratégica en el campo de batalla, por lo que las condiciones de Moscú se endurecen en lugar de suavizarse;

«Solo bajo las condiciones de Putin»: El presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a detener la guerra, pero esto solo podrá ocurrir si todas las exigencias de Moscú se cumplen íntegramente;

Expectativas «extremadamente bajas» sobre los emisarios: Las esperanzas puestas en la visita de Witkoff y Kushner fueron calificadas de «extremadamente bajas» dentro del gobierno ruso. Dado que los viajes anteriores de los negociadores estadounidenses no dieron resultados, Moscú no ve motivos para creer que esta vez Estados Unidos traiga una propuesta aceptable para el Kremlin.

Decepción en Kiev y rechazo de viejas ideas sobre el Donbás

La situación en Kiev también muestra que las partes están lejos de un compromiso:

No se espera ningún avance: Fuentes de Bloomberg en Kiev también declararon abiertamente que sería ilógico esperar un éxito serio o un giro político de la visita de los emisarios de Trump;

Propuestas antiguas y rechazadas: Según la información, los negociadores estadounidenses podrían proponer de nuevo ideas ya discutidas en el pasado, incluida la creación de una zona económica especial en el Donbás (una idea ya rechazada firmemente por la parte rusa);

Conclusión de Reuters: Anteriormente, la influyente agencia Reuters también informó en un artículo sobre las reuniones a puerta cerrada en el Kremlin que «no aparecieron signos de compromiso o giro político» entre las partes.

Documentos secretos y callejón sin salida diplomático

El proceso bajo mediación estadounidense permanece por ahora totalmente opaco:

Las propuestas precisas siguen siendo secretas: En este momento, ninguna de las partes involucradas en las negociaciones revela qué iniciativas trajeron los emisarios estadounidenses a Moscú ni qué presentarán ahora en Kiev;

El plan de Trump bajo presión: La brecha entre una Moscú que se considera en posición de fuerza militar y una Kiev que intenta preservar su integridad territorial pone gravemente en peligro el plan de «tregua rápida» del equipo de Trump.

En su opinión, ¿puede la superioridad militar de Rusia en el campo de batalla obligar a Estados Unidos y a Ucrania a aceptar todas las condiciones de Putin, o tales exigencias estrictas harán fracasar las negociaciones de paz? ¿Qué resultados espera de la visita de los emisarios de Trump a Kiev? ¡Comparta sus reflexiones en los comentarios!