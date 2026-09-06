El smartphone Huawei Pura X View saldrá a la venta el 10 de septiembre

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El smartphone Huawei Pura X View saldrá a la venta el 10 de septiembre

Huawei ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de uno de sus dispositivos más esperados, el smartphone Huawei Pura X View. Según ixbt.com, este gadget único, equipado con una pantalla amplia distintiva y una batería masiva, está programado para salir a la venta a partir del 10 de septiembre de este año. Esta presentación está generando gran interés en el mundo tecnológico y marca nuevas tendencias en el mercado de dispositivos móviles. Al respecto, Ixbt.com informa .

La presentación pública del dispositivo coincide con un gran evento programado para el 7 de septiembre. He Gang, jefe de la división de consumo de Huawei, ha confirmado que el smartphone Pura X View se mostrará nuevamente durante el evento dedicado al Huawei Mate XT 2. Este enfoque demuestra que la empresa está adoptando una estrategia de presentar sus novedades insignia al público general de manera simultánea.

Especificaciones técnicas y diseño únicos

Expertos e informantes señalan que no existe otro smartphone de este formato en el mercado. A finales de agosto, Huawei ya había revelado un primer vistazo de este modelo. En aquel momento, se proporcionó información sobre el cuerpo inusualmente ancho del dispositivo, su paleta de colores y su sistema operativo.

El dispositivo cuenta con bordes ultra delgados y está equipado con una pantalla amplia de 6,39 pulgadas. Además, el gadget funciona con el moderno y seguro sistema operativo HarmonyOS 7.0. Uno de los aspectos más destacados es su batería de alta capacidad de 7000 mAh, que garantiza a los usuarios una autonomía de larga duración.

Detalles de la presentación esperada

Según la información difundida por el conocido informante SuperDimensional, las primeras ventas del dispositivo comenzarán muy pronto. Por ahora, los parámetros técnicos principales del smartphone Huawei Pura X View, incluyendo el procesador y las capacidades de la cámara, se mantienen en secreto.

Sin embargo, se espera que la empresa revele todas las características restantes durante la presentación del 7 de septiembre. La divulgación completa de esta información será crucial para determinar el valor de mercado y la competitividad del smartphone.

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Abror Shuhratov
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