En la noche del 6 de septiembre, la región rusa de Rostov sufrió un ataque aéreo masivo y devastador de una escala sin precedentes. Aunque las fuerzas de defensa aérea derribaron cerca de 30 drones, las zonas residenciales de Rostov del Don sufrieron graves daños. El colapso de techos y pisos superiores de edificios obligó a la evacuación urgente de los residentes, y un niño fue hospitalizado con heridas. La administración municipal declaró inmediatamente el estado de emergencia (CHS) en las áreas afectadas.

Destrucción en edificios: un niño herido y evacuaciones

Tras las explosiones nocturnas, se registraron puntos con daños graves en la ciudad:

Destrucción en el distrito de Sovetsky: Según el gobernador regional Yuri Slyusar, dos edificios residenciales sufrieron daños graves: uno perdió sus pisos superiores, mientras que el segundo sufrió la destrucción de su techo y todas sus ventanas.

Niño hospitalizado: Un menor que se encontraba dentro de una vivienda resultó gravemente herido y fue hospitalizado de urgencia; los médicos trabajan para salvar su vida.

Distrito de Leninsky y estado de emergencia: En el distrito de Leninsky, las ventanas de un edificio residencial y varios apartamentos quedaron destrozadas. Las autoridades declararon el estado de emergencia local alrededor de los edificios afectados y trasladaron a los residentes a zonas seguras.

Ataque de 30 drones y daños en toda la región

Los ataques aéreos no se limitaron al centro administrativo:

Una noche difícil para la defensa aérea: Los sistemas de defensa derribaron más de treinta objetivos sobre Rostov, Bataisk, Matveyevo-Kurgan, Myasnikovsky, Azov, Millerovo y Chertkovsky.

Incendios en Azov y Bataisk: En el distrito de Azov, las fachadas y ventanas de cuatro casas individuales fueron destruidas, provocando incendios en pastizales. También se dañaron techos en cooperativas de jardinería en Bataisk y Myasnikovsky.

Movilización de servicios de emergencia: En todas las zonas, los rescatistas y brigadas de emergencia trabajan en la neutralización de restos de drones y en la extinción de incendios.

Parálisis logística: locomotora dañada, 7 trenes retrasados

Las consecuencias del ataque también golpearon duramente el sistema de transporte regional:

Emergencia ferroviaria: En el distrito de Chertkovsky, un dron derribado dañó directamente una locomotora ferroviaria.

Tráfico ferroviario interrumpido: Debido a este daño en la infraestructura, el tráfico ferroviario se vio afectado, provocando la detención y el retraso de al menos siete trenes de pasajeros y carga.

¿Cree que estos ataques masivos nocturnos contra zonas fronterizas y logística estratégica indican una nueva fase más peligrosa del conflicto? ¿Son efectivas las medidas de seguridad en las regiones rusas? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!