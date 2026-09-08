El fundador de Opendoor lanza un proyecto de IA contra la escasez de mano de obra en la construcción

Eric Wu, uno de los fundadores de la famosa startup inmobiliaria Opendoor, inspirado por el rápido desarrollo de las tecnologías de IA, ha fundado una nueva empresa llamada NavigateAI con el objetivo de resolver la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. Lanzado con éxito en mayo, este proyecto busca crear asistentes de IA manos libres para constructores y trabajadores de campo, intentando encontrar soluciones a los problemas críticos del sector. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, la industria de la construcción sufre de escasez de mano de obra en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. Según datos del grupo comercial Associated Builders and Contractors, este año se necesitarán cientos de miles de trabajadores adicionales para satisfacer la demanda. Esta situación se ve agravada por el envejecimiento de la fuerza laboral, el endurecimiento de las políticas de inmigración y el aumento drástico en la escala de grandes proyectos, particularmente la construcción de centros de datos y granjas de servidores.

IA y construcción de grandes centros de datos

Actualmente, las inmensas granjas de servidores y centros de datos exigidos por el auge de la IA se han convertido en proyectos gigantescos. Si antes un campus de centro de datos importante requería unos 750 trabajadores en su apogeo, hoy en día, los proyectos más grandes movilizan entre 4 000 y 5 000 personas. Por ejemplo, se dice que el campus Hyperion de Meta en Luisiana necesita unos 5 000 trabajadores de la construcción.

Según la agencia global de contratación Kelly, el 90 % de los operadores de centros de datos citan la falta de personal como el principal obstáculo para la construcción y expansión. Es en este contexto de crisis que NavigateAI, dirigida por Eric Wu, se ha centrado en fortalecer los recursos humanos y el apoyo tecnológico. A finales de mayo, la empresa recaudó 25 millones de dólares en financiación seed de inversores liderados por Elad Gil, elevando su valoración a 225 millones de dólares.

Cómo funciona NavigateAI y su lugar en el mercado

El producto principal de NavigateAI funciona a través de smartphones comunes y las gafas de IA de Meta en modo manos libres. El trabajador puede apuntar la cámara hacia el objeto que está construyendo y preguntar en lenguaje natural si la instalación es correcta, si el par de apriete es suficiente y si cumple con los códigos de construcción. El software proporciona especificaciones de construcción, manuales de fabricantes y políticas de la empresa en tiempo real.

La empresa colabora con Meta para certificar el producto en entornos que requieren gafas de seguridad. También se ha establecido una asociación con la escuela profesional de instalación de fibra óptica AIM, que garantiza empleo a los graduados. Según el modelo de negocio, NavigateAI, que inicialmente operaba bajo un principio SaaS basado en el uso, ha pasado a un modelo de participación en el valor creado. Este enfoque permite a los constructores reducir significativamente los costos y obtener cientos de millones de dólares en beneficios.