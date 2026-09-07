La presentación esperada de Apple y lo que se sabe sobre el primer iPhone plegable

La próxima presentación anual de Apple se ha convertido en uno de los eventos más esperados del mundo tecnológico en los últimos años. Programado para el 9 de septiembre, este evento cobra gran importancia no solo por los nuevos gadgets, sino también en el contexto de los cambios en la dirección de la empresa. Según ixbt.com, los usuarios pueden esperar una serie de nuevos dispositivos, incluido el primer smartphone plegable en la historia de la marca. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El primer iPhone plegable y sus características técnicas

Más de cinco años después de que Samsung presentara su primer teléfono plegable, Apple también entra en este mercado. Según el informante Mark Gurman de Bloomberg, el nuevo dispositivo tendrá un diseño de muy alta calidad, cabrá cómodamente en el bolsillo y se convertirá en una pantalla grande tipo iPad al abrirse. Se espera que el smartphone esté equipado con una pantalla externa de 5.5 pulgadas y una pantalla de 7.8 pulgadas cuando esté desplegado.

Para mantener la compacidad del dispositivo, los ingenieros han realizado algunos recortes. Según ixbt.com, este modelo carecerá de teleobjetivo y se limitará a un sistema de doble cámara principal y ultra gran angular. Además, para ahorrar espacio, se especula que se prescindirá de la tecnología Face ID en favor de un sensor Touch ID integrado en el botón lateral.

El smartphone plegable admitirá un modo multitarea que permitirá a los usuarios abrir y trabajar con dos aplicaciones simultáneamente. Aunque recuerda a una tableta pequeña al abrirse, funcionará con el sistema operativo iOS y no con iPadOS. Lo más importante es que la marca de pliegue visible en el centro de la pantalla, que han enfrentado otros fabricantes, se habría resuelto de manera casi invisible en el dispositivo de Apple.

Política de precios y otros dispositivos esperados

Una tecnología tan innovadora ciertamente no será barata. Según las fuentes, el precio del nuevo iPhone plegable podría superar los 2000 USD. Aunque este precio pueda parecer alto para muchos, es más barato que el visor Apple Vision Pro de 3500 USD. Los usuarios que realizaron las primeras pruebas destacaron una impresión general positiva.

La presentación de septiembre no se limitará al teléfono plegable. Según ixbt.com, también se espera el anuncio de la nueva generación de auriculares AirPods, altavoces HomePod y novedades sobre la línea iPhone 18. A diferencia de lo habitual, se estima que Apple lanzará primero los modelos de gama alta como el iPhone 18 Pro y Pro Max, mientras que el iPhone 18 estándar llegaría seis meses después.