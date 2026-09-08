Revolución absoluta en Apple: quedan pocas horas para la presentación del iPhone 18 Pro y Ultra

·3·Tecnología
Revolución absoluta en Apple: quedan pocas horas para la presentación del iPhone 18 Pro y Ultra

Todo está listo para el evento más importante del mundo tecnológico y los ojos del mundo entero están puestos en Cupertino. Solo falta un día para el estreno oficial de la nueva generación de smartphones, y los fans esperan este día con gran entusiasmo. Entonces, ¿qué sorpresas ha preparado Apple para la presentación de aniversario y qué cambios en los nuevos buques insignia dejarán a todos boquiabiertos? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la hora exacta de inicio de la presentación y los detalles clave.

Gran revuelo antes de la presentación: ¿qué se espera de la nueva generación?

El evento tradicional que se celebra cada otoño está generando un interés récord esta vez. Según las filtraciones, la nueva línea marcará un punto de inflexión radical en cuanto a diseño y capacidades.

  • Diseño y gama de colores: Según la información presentada, se ofrecerán a los usuarios colores nuevos y atractivos como Dark Gray, Silver, Dark Cherry y Light Blue.

  • La aparición del modelo Ultra: Considerada como una nueva categoría en el mundo de los smartphones, se espera que la versión Ultra cuente con un diseño exclusivo y capacidades mejoradas.

« Antes de cada nueva presentación, Apple eleva aún más los estándares. Estos buques insignia marcarán el inicio de una nueva era en la industria tecnológica », afirman los expertos del sector.

Detalles técnicos y cambios esperados

La nueva línea de buques insignia se diferencia por varios parámetros importantes:

Gama de modelos

Colores principales

Características únicas

iPhone 18 Pro

Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue

Compacto y procesador mejorado

iPhone 18 Pro Max

Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue

Pantalla y batería ampliadas

iPhone 18 Ultra

Silver, Dark Blue

Materiales premium y nueva arquitectura

¿Cuál es la intriga principal y cuándo es la presentación?

Todos los rumores y especulaciones se aclararán mañana. El secreto más importante es que, la presentación oficial de los nuevos iPhone Ultra, 18 Pro y Pro Max será mañana, el 9 de septiembre a las 22:00, hora de Taskent .

¿Crees que la nueva línea iPhone 18 y el esperado modelo Ultra podrán traer cambios revolucionarios? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta importante noticia con tus amigos amantes de la tecnología!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El fundador de Opendoor lanza un proyecto de IA contra la escasez de mano de obra en la construcciónEl fundador de Opendoor lanza un proyecto de IA contra la escasez de mano de obra en la construcciónHoy, 07:21Sony relanza sus legendarios auriculares WH-1000XM4 en una nueva versiónSony relanza sus legendarios auriculares WH-1000XM4 en una nueva versiónHoy, 00:55La presentación esperada de Apple y lo que se sabe sobre el primer iPhone plegableLa presentación esperada de Apple y lo que se sabe sobre el primer iPhone plegableAyer, 20:54Vulnerabilidades en televisores LG: grabación de audio y problemas de seguridadVulnerabilidades en televisores LG: grabación de audio y problemas de seguridadAyer, 20:24Presentación del módulo de memoria LPDDR5X LPCAMM2 de 96 GB para portátilesPresentación del módulo de memoria LPDDR5X LPCAMM2 de 96 GB para portátilesAyer, 19:20El smartphone asequible Samsung Galaxy A07s sale a la ventaEl smartphone asequible Samsung Galaxy A07s sale a la ventaAyer, 18:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8