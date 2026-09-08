Dos dientes descubiertos detrás del cráneo de un poni

En el Reino Unido, unos veterinarios que examinaban un bulto bajo la oreja de King, un poni galés, hicieron un hallazgo sorprendente. La masa no era un simple absceso, sino un quiste dentígero que contenía dos dientes casi completos que habían crecido dentro del cráneo del poni.

Los expertos llaman a esto un «diente auricular». Es una malformación congénita rara donde el tejido dental se desarrolla en un lugar inusual. El caso de King es aún más singular: se formaron dos dientes dentro de un solo quiste.

King, de dos años, fue encontrado atado cerca de Bradford, en Yorkshire del Oeste. Tras conocer su estado, la organización World Horse Welfare trasladó al poni a su centro de rescate Penny Farm, cerca de Blackpool.

King fue sometido a anestesia general para una operación compleja. Los especialistas trabajaron durante varias horas para extirpar los tumores sin dañar estructuras vitales. Los veterinarios de Oakhill Vets ya habían visto quistes similares, pero nunca con dos dientes de tal tamaño en una sola bolsa.

Tras la operación, King se recuperó bien y ahora es un poni sano y feliz. Los veterinarios señalaron que, sin tratamiento, el quiste habría causado dolor crónico, complicaciones y abscesos.

King fue encontrado por Sarah Tucker, miembro de la organización, el pasado octubre. El poni ya había necesitado ayuda anteriormente: se deslizó en una zanja y escapó hacia una carretera principal. Al no encontrar a su dueño, King fue puesto a salvo y confiado a World Horse Welfare.

Ahora, con tres años, King está listo para ser adoptado. La organización benéfica informa que el poni, que estaba delgado y enfermo, se ha recuperado notablemente bajo su cuidado y se encamina hacia un futuro brillante.