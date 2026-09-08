Un turista muere trágicamente tras saltar al agua

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Un turista muere trágicamente tras saltar al agua

Durante unas vacaciones en Turquía con su familia, un turista saltó desde el muelle de un hotel hacia una zona de agua con una profundidad de apenas 50 centímetros, de cabeza, tras lo cual falleció.

Arif Erman, de 39 años, saltó desde el muelle de un hotel ubicado en el complejo turístico de Konakli, cerca de Alanya en la costa de Antalya, el viernes 4 de septiembre alrededor de las 15:00 horas. Según los informes, tomó impulso antes de lanzarse de cabeza al agua. Como resultado, se rompió el cuello.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad del hotel. Las imágenes muestran a Erman haciendo caso omiso a las señales de advertencia que indican que saltar es peligroso y está prohibido, corriendo y lanzándose de cabeza al agua.

Cuando el socorrista entró al agua tras él, esta apenas le llegaba a los muslos, lo que demuestra lo poco profunda que era.

Los médicos brindaron asistencia en el lugar y lo trasladaron a un hospital local. Erman fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Arif Erman estaba de vacaciones con su familia. Residía en Akçay, Sapanca, estaba casado y tenía tres hijos. Según sus compañeros, trabajaba en la fábrica de Goodyear en Adapazarı.

El cuerpo de Erman fue enterrado el domingo tras la oración del mediodía en el cementerio del barrio de Akçay. Familiares, vecinos y colegas se reunieron para darle el último adiós.

La policía aún no ha revelado el nombre del hotel ni ha emitido una declaración oficial. La investigación sobre el incidente continúa.

Konakli es una popular zona turística al oeste de Alanya, conocida principalmente por el turismo de paquetes. Los hoteles se encuentran a lo largo de una playa de guijarros y arena frente al mar Mediterráneo. El complejo es muy popular entre turistas turcos y extranjeros, especialmente familias.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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