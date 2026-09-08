8 de septiembre: ¿qué eventos importantes han ocurrido hoy en la historia?

Hoy es martes, 8 de septiembre de 2026. Esta fecha no es un día cualquiera en el calendario. El 8 de septiembre no solo es un día dedicado a la alfabetización internacional y a la fisioterapia, sino que también está relacionado con una serie de eventos que han dejado huella en la historia del arte y la política mundial.

El 8 de septiembre es también el día en que la estatua del «David» de Miguel Ángel fue presentada por primera vez a los habitantes y visitantes de Florencia. Siglos después, esta misma fecha Reino Unido también pasó a la historia con el fallecimiento de la reina Isabel II.

¿Qué días se celebran hoy?

El 8 de septiembre es una fecha importante para los campos de la educación, la salud y el arte.

Fecha Día o evento 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización 8 de septiembre Día Mundial de la Fisioterapia 8 de septiembre Se celebra como el Día de los Actores en EE. UU. 1504 La estatua del «David» de Miguel Ángel es presentada al público 1636 Inicio del proceso de fundación del Harvard College 1923 Aprobación de la carta de la Sociedad Panrusa de Ciegos 1926 Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones 2022 Fallecimiento de Isabel II

Día Internacional de la Alfabetización: un aniversario importante en 2026

El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización, celebrado por iniciativa de la UNESCO.

Esta fecha fue proclamada por la UNESCO en 1966 y se celebra cada año desde 1967. En 2026, se cumple su 60º aniversario.

El tema de este año es: «Promover la alfabetización para un mundo en transición: construir los cimientos de sociedades sostenibles y pacíficas».

Según la UNESCO, en 2024, al menos 739 millones de jóvenes y adultos en el mundo no poseen habilidades básicas de alfabetización. Además, una gran parte de los niños no alcanza el nivel mínimo de lectura.

La alfabetización no es solo saber leer y escribir, es una base esencial para la participación plena y completa de una persona en la educación, el trabajo y la sociedad.

Los principales eventos internacionales de 2026 se llevan a cabo los días 8 y 9 de septiembre en la región de Chiapas, México.

Día de la Fisioterapia: otro significado importante del 8 de septiembre

Hoy también se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia.

Según World Physiotherapy, esta fecha se celebra cada año el 8 de septiembre. En 1996, esta fecha fue designada como el día de solidaridad internacional de los profesionales de la fisioterapia.

En 2026, la atención se centra en el papel de la fisioterapia y la actividad física en la prevención, el manejo y la rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares .

1504: Miguel Ángel presenta su «David» al mundo

El 8 de septiembre también ocupa un lugar especial en la historia del arte.

En 1504, la famosa estatua de «David» de Miguel Ángel Buonarroti fue presentada al público en Florencia. La obra, de más de 5 metros de altura, fue esculpida en un solo bloque de mármol de Carrara.

La estatua estaba planeada originalmente para ser instalada en el techo de la catedral de Florencia. Sin embargo, una vez terminada la obra, se decidió instalarla en un lugar más visible.

Como resultado, el «David» fue colocado en la Piazza della Signoria en Florencia.

Datos interesantes:

Miguel Ángel trabajó en la estatua durante unos tres años;

la altura de la obra supera los 5 metros;

fue creada a partir de un solo bloque de mármol;

en 1873, para preservar la obra, fue trasladada a la Galería de la Academia de Florencia;

en la plaza se dejó una copia.

1636: Una precisión importante sobre Harvard

En la lista que usted ha proporcionado, «8 de septiembre de 1636 — Fundación de la Universidad de Harvard» está mencionado.

Aquí hay una precisión histórica importante.

La historia oficial de Harvard indica su fecha de fundación como el 28 de octubre de 1636 . Ese día, la Corte General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts tomó la decisión de crear un nuevo colegio.

En algunas fuentes aparece la fecha del 8 de septiembre. Por ejemplo, los materiales educativos CS50 de Harvard mencionan el 8 de septiembre de 1636. Sin embargo, los datos históricos oficiales de la Universidad de Harvard aceptan la fecha del 28 de octubre.

Por lo tanto, sería históricamente más preciso presentar este evento en el artículo como el 28 de octubre de 1636, no el 8 de septiembre .

1923: Un paso importante para las personas ciegas

El 8 de septiembre de 1923, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la RSFSR aprobó la primera carta de la Sociedad Panrusa de Ciegos.

El documento histórico señala que la carta fue aprobada precisamente el 8 de septiembre de 1923 .

Más tarde, el primer congreso fundador de la organización tuvo lugar en 1925. Por eso, el 8 de septiembre se considera una fecha importante en la historia del movimiento para la unificación de las personas ciegas.

1926: Alemania se une a la Sociedad de Naciones

El 8 de septiembre de 1926, Alemania fue admitida en la Sociedad de Naciones.

Este evento fue uno de los pasos diplomáticos importantes que significó que Alemania comenzaba a ocupar un lugar más activo en el sistema político internacional después de la Primera Guerra Mundial.

2022: El día del fallecimiento de Isabel II

El 8 de septiembre está relacionado con otro evento impactante de la historia contemporánea.

El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II del Reino Unido falleció a los 96 años. Falleció en su residencia de Balmoral, en Escocia.

Isabel II reinó durante casi 70 años, convirtiéndose en la monarca con el reinado más largo en la historia del Reino Unido. Tras su fallecimiento, su hijo mayor, Carlos III, se convirtió en rey.

El fallecimiento de la reina tuvo un gran impacto en todo el mundo. Porque ella no solo era el símbolo del Reino Unido, sino también una de las figuras internacionales más reconocidas de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

El Día de los Actores también es el 8 de septiembre

El 8 de septiembre también se marca en EE. UU. como el Día de los Actores (Actors' Day) . No es un día festivo federal oficial, sino una fecha celebrada para poner de relieve la profesión de actor y a los creadores de teatro y cine.

Este día sirve para valorar las habilidades profesionales de los creadores que trabajan en teatro, cine, televisión y otras artes escénicas.

¿Por qué el 8 de septiembre ha quedado en la historia?

La concentración de eventos relacionados con la educación, la medicina, el arte, la diplomacia y la historia de la monarquía en una sola fecha hace del 8 de septiembre uno de los días más interesantes.

Hoy:

se recuerda una vez más la importancia de la alfabetización en la vida humana;

se presta atención al papel de la fisioterapia en la recuperación de la salud;

se cumplen 522 años desde que el «David» de Miguel Ángel fue presentado al público;

se conmemora la entrada de Alemania en la Sociedad de Naciones como un evento ocurrido hace 100 años;

se cumplen cuatro años del fallecimiento de Isabel II.

Conclusión

El 8 de septiembre es, a primera vista, una fecha de calendario ordinaria. Pero detrás de ella se esconden eventos inmensos que van desde el derecho a la educación hasta la medicina, pasando por grandes obras de arte, la diplomacia internacional y la historia real.

Lo más importante es que esta fecha nos recuerda que la historia no trata solo del pasado: las cuestiones relacionadas con la alfabetización, la vida sana, la cultura y la dignidad humana no han perdido su importancia hoy en día.