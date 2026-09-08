Sony relanza sus legendarios auriculares WH-1000XM4 en una nueva versión

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Sony relanza sus legendarios auriculares WH-1000XM4 en una nueva versión

El gigante tecnológico japonés Sony ha relanzado uno de sus gadgets más populares y queridos por los consumidores. Según la información filtrada y ampliamente discutida en la red, tal como señala ixbt.com, la compañía ha presentado oficialmente el nuevo modelo de auriculares inalámbricos WH-1000XM4C. En realidad, se trata del regreso al mercado del legendario modelo WH-1000XM4 con cambios estéticos. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Uno de los aspectos que más interesó a expertos y compradores fue el precio del dispositivo. Los rumores previos sugerían que los nuevos auriculares estarían valorados en unos 250 dólares en EE. UU. Sin embargo, según la información anunciada oficialmente, estos informes no se confirmaron y el precio inicial antes de impuestos es de 300 dólares. Los expertos suponen que Sony pudo haber planeado vender el producto más barato inicialmente, pero cambió su estrategia de marketing a última hora.

Apariencia y paleta de colores

El diseño y la construcción del dispositivo se mantienen sin cambios, conservando toda la comodidad familiar de la generación anterior. El peso de los auriculares sigue siendo ligero, con solo 253 gramos. Esto garantiza que no aparezca sensación de fatiga incluso durante un uso prolongado.

Aun así, hay algunas novedades agradables en el aspecto exterior. Los compradores ahora pueden adquirir este modelo en tres variantes de color. A los colores tradicionales como el negro y el gris, se suma esta vez un nuevo y atractivo color violeta. Esto permite a los usuarios expresar su estilo de una manera más vibrante.

Capacidades técnicas y nuevas características

Por ahora se desconoce si ha habido cambios revolucionarios en la calidad del sonido, la tecnología de cancelación activa de ruido u otras funciones principales. En la presentación, Sony destacó únicamente la incorporación de un nuevo ecualizador de 10 bandas diseñado para ajustar el sonido. Además, la lista de especificaciones técnicas indica la compatibilidad con la última generación de tecnología Bluetooth 6.0.

La capacidad de la batería y los indicadores de autonomía se han mantenido al nivel del modelo anterior. Los auriculares ofrecen hasta 27 horas de escucha continua con la cancelación activa de ruido activada, y hasta 34 horas cuando está desactivada. Estas cifras siguen siendo resultados lo suficientemente altos para el uso diario.

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Abror Shuhratov
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