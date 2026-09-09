Apple presenta la nueva aplicación Health para la evaluación de la salud

Como parte de la presentación de sus nuevos Apple Watch Series 12 y Ultra 4, Apple ha revelado su aplicación Apple Health rediseñada. Según Ixbt.com, el software actualizado utiliza las capacidades de la inteligencia artificial Apple Intelligence para analizar en profundidad los datos médicos de los usuarios y ofrecer recomendaciones pertinentes. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Una de las principales novedades del programa es la sección Insights, que resume la información más importante e incluye consejos y evaluaciones personalizadas. La aplicación también incorpora una función de cálculo Health Age, que compara la puntuación de preparación física y los indicadores biológicos del usuario.

Seguimiento de salud a largo plazo y nuevas funciones

El indicador Health Age compara diversas métricas médicas, como el VO2 max, la calidad del sueño y los análisis de sangre, con la edad real del usuario para determinar el estado general del organismo. Este enfoque ayuda a comprender mejor el estado biológico del cuerpo y a tomar las medidas necesarias a tiempo.

Asimismo, se ha añadido una sección dedicada a la longevidad. Evalúa el sueño, la actividad física y la salud cardíaca basándose en los datos de Apple Watch y iPhone. Es posible integrar resultados de laboratorio, y la empresa, en asociación con Quest, ofrece un panel de 50 biomarcadores por 119 dólares.

Consejos personalizados mediante inteligencia artificial

Gracias a la tecnología Apple Intelligence, la aplicación correlaciona otros datos médicos para proporcionar recomendaciones precisas. Por ejemplo, el sistema puede sugerir añadir intervalos a las sesiones de carrera matutinas para mejorar el sistema cardiovascular. El programa ofrece análisis más profundos en el ámbito del fitness y el seguimiento cardíaco.

Además, la aplicación Health actualizada permite una evaluación profunda de la movilidad corporal. Esto ayuda considerablemente a las personas mayores o a quienes se recuperan de una lesión. Durante el análisis, un entrenador muestra al usuario cómo realizar ciertos movimientos. La aplicación Health actualizada estará disponible inicialmente en inglés de EE. UU. a finales de este año.