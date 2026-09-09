Apple presenta su primer smartphone plegable: el iPhone Duo

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Apple presenta su primer smartphone plegable: el iPhone Duo

Apple ha anunciado oficialmente el iPhone Duo, su primer smartphone plegable que ha despertado un gran interés en el mundo tecnológico. Según ixbt.com, este dispositivo es el primer gadget en formato fold en la historia de la marca. Gracias a sus avanzadas características técnicas y su cuerpo delgado, se espera que marque un hito importante entre los flagships. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

El nuevo smartphone está equipado con dos pantallas distintas: la pantalla externa tiene una diagonal de 5,4 pulgadas. Al desplegarse, la pantalla interna ofrece una superficie inmensa de 7,6 pulgadas, un 50 % más grande que la pantalla del iPhone 18 Pro Max y un 80 % más que la del iPhone 18 Pro. Ambas pantallas son compatibles con los lápices Apple Pencil con interfaz USB-C.

Cuerpo robusto y seguridad

La estructura del dispositivo utiliza ampliamente una aleación de titanio de alta calidad, mientras que la pantalla y la cubierta trasera están protegidas por un cristal Ceramic Shield resistente. El cuerpo también cuenta con protección IP65 contra agua y polvo. Para la seguridad biométrica, un sensor Touch ID está integrado cómodamente en el botón lateral.

Técnicamente, el iPhone Duo funciona con el procesador más reciente Apple A20 Pro y un chip Display Engine adicional. Para la conectividad, se utiliza el módem Apple C2, lo que permite al dispositivo ejecutar dos aplicaciones simultáneamente una al lado de la otra sin problemas.

Batería y política de precios

El smartphone está alimentado por dos baterías independientes, una en cada mitad del cuerpo. Según el fabricante, este dispositivo, que ofrece 21 horas de reproducción de video continua, es el primer smartphone de Apple capaz de funcionar durante un día completo con una sola carga. La tecnología de carga rápida permite llenar la batería al 50 % en solo 20 minutos.

El módulo de cámara principal incluye dos sensores de 48 MP: el principal es un objetivo gran angular que también cumple la función de zoom, y el segundo es un objetivo ultra gran angular. El precio de la versión base del iPhone Duo con 256 GB de almacenamiento interno comienza en 2000 USD.

Según la compañía, los pedidos anticipados para este esperado dispositivo comenzarán el 16 de octubre de este año. La venta al público general iniciará una semana después, a partir del 23 de octubre.

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Abror Shuhratov
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