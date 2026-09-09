Apple presenta los nuevos auriculares AirPods 5

La corporación Apple presentó oficialmente el miércoles la nueva generación de sus auriculares inalámbricos: los AirPods 5. Este nuevo gadget destaca por una calidad de sonido mejorada, una función de cancelación activa de ruido reforzada, así como capacidades ampliadas de Siri y Apple Intelligence, junto con otras actualizaciones importantes. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según los datos de la compañía, el sistema de cancelación activa de ruido del nuevo modelo es capaz de reducir el ruido de fondo externo hasta un 50 % más que la generación anterior. Los representantes de Apple consideran que esta cifra lo convierte en una de las soluciones más avanzadas del mercado. Se destaca que la función de cancelación activa de ruido se ha convertido ahora en una característica estándar para toda la línea AirPods.

Control práctico y nuevas tecnologías

Los modelos AirPods 5 se han enriquecido con la capacidad de controlar el volumen desde el cuerpo del auricular, una función antes exclusiva de los AirPods Pro. Ahora, los usuarios pueden cambiar el volumen fácilmente deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo en el cuerpo del auricular sin necesidad de sacar su iPhone.

Al igual que otros modelos equipados con el chip H2, los AirPods 5 ofrecen funciones de Siri manos libres y Apple Intelligence. Los usuarios pueden interactuar con Siri para hacer preguntas, buscar información u obtener direcciones sin tocar su teléfono.

Inteligencia artificial y modos de sonido

Como informaron ixbt.com y otras fuentes tecnológicas, la versión actualizada de Siri, presentada en versión beta con iOS 27, está diseñada para comprender mejor el contexto personal. Utiliza información de mensajes, correos electrónicos, fotos y otras aplicaciones para ofrecer respuestas más precisas y ayudar en diversas tareas.

Asimismo, el modo de transparencia del dispositivo ha sido mejorado, permitiendo a los usuarios escuchar los sonidos del entorno de forma más natural. Mientras que el audio adaptativo equilibra automáticamente la cancelación de ruido y el modo de transparencia según el entorno, la función de detección de conversación reduce el volumen del contenido multimedia cuando el usuario comienza a hablar.

Autonomía y política de precios

La duración de la batería de los auriculares también ha mejorado significativamente, permitiendo a los AirPods 5 ofrecer hasta 5 horas de reproducción de música con una sola carga con la cancelación activa de ruido activada. Junto con el estuche de carga, esta cifra alcanza hasta 22 horas.

El precio inicial de los AirPods 5 es de 128 dólares, mientras que la versión con estuche de carga inalámbrica cuesta 149 dólares. Los pedidos anticipados para este nuevo producto comenzaron el mismo día del anuncio, y se espera que la venta de los dispositivos comience en septiembre.