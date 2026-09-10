Apple aumenta el precio de la línea iPhone 17 sin explicaciones

El gigante tecnológico estadounidense Apple ha abandonado su estrategia tradicional al modificar los precios de sus nuevos smartphones presentados. Según ixbt.com, aunque normalmente el valor de los modelos anteriores disminuía tras el lanzamiento de una nueva generación, esta vez la situación es completamente distinta. Esto es lo que informa Ixbt.com .

La compañía anunció un aumento en los precios de la línea iPhone 17 sin ofrecer ninguna explicación oficial. Se espera que esta decisión, que ha sorprendido a analistas y compradores, tenga un impacto significativo en la política de precios del mercado.

Política de precios de los nuevos modelos

Según los datos, el precio de todos los dispositivos de la línea principal ha subido 100 dólares. En particular, el iPhone 17 base con 256 GB de almacenamiento está ahora valorado en 900 dólares. Para adquirir la versión de 512 GB de este modelo, los usuarios deberán pagar 1100 dólares.

El iPhone 17e, considerado una opción asequible, tampoco se salvó del cambio de precio. La versión de 256 GB de este smartphone cuesta 700 dólares, mientras que la versión de 512 GB alcanza los 900 dólares. También se presta especial atención a la nueva línea de dispositivos que ha despertado el interés de los compradores.

Modelo iPhone Air y versiones de almacenamiento

Los cambios más importantes dentro de la serie corresponden al modelo iPhone Air. Las versiones de 256 GB y 512 GB del iPhone Air han subido a 1100 y 1300 dólares respectivamente. Sin embargo, el salto más grande se registró en los modelos de configuración superior.

En concreto, la versión tope de gama del iPhone Air con 1 TB de almacenamiento aumentó 300 dólares, alcanzando un precio de 1700 dólares. Al mismo tiempo, el iPhone 16, representante de la generación anterior, permanece en la venta oficial con un precio inicial fijado en 800 dólares.

Según los rumores, Apple planea una actualización completa de la parte más asequible de su familia de smartphones solo para la primavera de 2027. Hasta entonces, se estima que Apple continuará vendiendo los modelos actuales iPhone 17, 17e y Air junto con los futuros iPhone 18 Pro y iPhone Duo.