Lamine Yamal hace historia en la Champions League y el Barcelona arrolla al Feyenoord

El FC Barcelona comenzó su campaña de la Champions League 2026-27 con fuerza, goleando 5-1 en casa al club neerlandés Feyenoord. Los pupilos de Hansi Flick no dieron opciones a su rival en la primera jornada, asegurando tres puntos cruciales en la fase de grupos. Así lo informa Goal.com informa .

El encuentro comenzó de forma inmejorable para los locales. Raphinha abrió el marcador apenas al tercer minuto, mientras que Karim Adeyemi amplió la ventaja en el minuto 22, dando al equipo una cómoda superioridad. La línea de ataque azulgrana demostró un gran nivel y una excelente conexión durante todo el partido.

Otro récord histórico para Lamine Yamal

Según Goal.com, el foco principal estuvo en la joven estrella Lamine Yamal . El talento español brilló al anotar un gol de tiro libre en el minuto 77, decorando así su gran actuación individual.

Este gol convierte a Yamal en el jugador más joven en la historia de la Champions League en marcar de tiro libre para un club de La Liga. Con 19 años y 58 días, superó los registros de Arda Güler del Real Madrid y del exdelantero del Atlético de Madrid, Sergio Agüero.

Superado el registro de Kylian Mbappé

Además, este tanto eleva a 21 el total de participaciones directas de Lamine Yamal en goles en la Champions League. Actualmente suma 11 goles y 10 asistencias.

Con esta cifra, Yamal se convierte en el poseedor absoluto del récord de participaciones en goles en la prestigiosa competición europea antes de la mayoría de edad, superando la marca de 20 contribuciones que ostentaba Kylian Mbappé.

Primeros goles de los nuevos fichajes

Otros jugadores también contribuyeron a la contundente victoria del Barcelona. El fichaje estival Gabriel Jesus, quien entró desde el banquillo en la segunda mitad, marcó su primer gol con la camiseta azulgrana en el minuto 85.

Raphinha, que firmó un doblete, anotó su segundo gol en el minuto 57, mientras que Sem Steyn marcó el gol del honor para los visitantes en el minuto 82. Al final, los hombres de Hansi Flick iniciaron la nueva temporada de la Champions League con una victoria contundente.