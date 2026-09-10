Apple presenta su primer teléfono plegable: el modelo Duo creado con la ayuda de la IA

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Apple presenta su primer teléfono plegable: el modelo Duo creado con la ayuda de la IA

Una novedad largamente esperada en el mundo de la tecnología ha llegado: Apple ha presentado su primer teléfono plegable. Este nuevo dispositivo, llamado Duo, es notable no solo por su capacidad para transformar el enfoque del mercado de los smartphones, sino también por haber encontrado una solución al problema de la durabilidad, el punto débil de los gadgets con pantalla plegable. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, el nuevo dispositivo está equipado con capas de protección innovadoras destinadas a resolver los problemas de desgaste rápido y defectos mecánicos típicos de este tipo de gadget. Es bien sabido que los teléfonos plegables sufren el doble de carga que los smartphones tradicionales y a menudo se averían rápidamente. Los ingenieros de Apple han decidido adoptar un enfoque totalmente nuevo esta vez.

Inteligencia artificial y tecnologías avanzadas

El director de hardware de Apple, Johny Srouji, anunció durante la presentación que la parte más importante del dispositivo, su mecanismo de bisagra, fue desarrollado con la ayuda de la IA y la impresión 3D. Se utilizaron algoritmos de IA especiales durante el proceso de fabricación para adaptar perfectamente cada bisagra individual a su carcasa específica.

Según Srouji, durante el proceso de fabricación, un láser confocal escanea paso a paso la topografía de cada bloque individual. Luego, se imprimen en 3D hasta 25 microcapas de un fotopolímero especial para eliminar cualquier imperfección en la superficie. Esto garantiza una planitud perfecta y una precisión absoluta de las piezas.

Durabilidad y tecnologías de pantalla

Para aumentar la durabilidad del modelo Duo, se ha prestado especial atención no solo al mecanismo, sino también a la superficie de la pantalla. Los expertos de Apple han añadido un revestimiento nano-texturizado especial que reduce significativamente los reflejos. Además, se ha implementado una estrategia de laminación multicapa para aumentar aún más la resistencia de la pantalla.

Tales soluciones de ingeniería complejas y el uso de tecnologías avanzadas distinguen claramente al modelo Duo de sus competidores en el mercado. Aunque Apple admite que solo el tiempo dirá si estas medidas de protección permitirán que el dispositivo permanezca en perfecto estado a largo plazo, el compromiso de la empresa con la innovación es loable.

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Abror Shuhratov
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