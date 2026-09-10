Apple presenta el procesador A20 Pro de 2 nm

El nuevo sistema en chip A20 Pro, presentado oficialmente por Apple, marca un punto de inflexión en el mercado de los smartphones al adoptar por primera vez la tecnología de 2 nm. Según ixbt.com, esta plataforma avanzada se convierte en el núcleo de los flagships de nueva generación: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el esperado primer smartphone plegable, el iPhone Duo. Este procesador establece nuevos estándares en la industria móvil gracias a su alto rendimiento y soluciones tecnológicas de vanguardia. Así lo informa Ixbt.com informa .

La arquitectura del A20 Pro incluye un CPU de seis núcleos, con dos núcleos de alto rendimiento «Super Core» y cuatro núcleos de eficiencia energética. Según Apple, los núcleos Super Core son un 20 % más rápidos que los equivalentes de la generación anterior, mientras que los núcleos pequeños cuentan con aceleradores neuronales dedicados. Gracias a esto, Apple describe este desarrollo como el procesador más rápido en smartphones, con un rendimiento de nivel de escritorio.

Gráficos y capacidades de IA

El apartado gráfico se ha reforzado significativamente con una nueva GPU de siete núcleos. Apple reporta un aumento del 40 % en el rendimiento en ciertas tareas, un mayor ancho de banda de memoria y una duplicación de la velocidad en cálculos FP8 para tareas de IA. Las capacidades de inteligencia artificial del chip son gestionadas por un subsistema dedicado de dos procesadores neuronales de 32 núcleos.

El ancho de banda de memoria ha aumentado un 50 %, utilizando la interfaz más amplia en la historia de Apple. Al mismo tiempo, según ixbt.com, los ingenieros rediseñaron por completo el sistema de refrigeración. El chip de memoria está posicionado para no obstaculizar la disipación de calor, y el área de la cámara de vapor es tres veces mayor que en el iPhone 17 Pro.

Nuevos módulos de comunicación y autonomía

El aumento de grafito y cobre en el diseño ha permitido mejorar el rendimiento en un 40 % bajo cargas prolongadas y superar al iPhone 16 Pro en situaciones de throttling. Además, Apple prescinde de las soluciones de Qualcomm en sus flagships e introduce su propio módem celular C2. Este módem mejora la velocidad de transmisión de datos y reduce el consumo energético en un 15 %, mientras que un chip N1 dedicado gestiona Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

La combinación del procesador A20 Pro y las nuevas baterías ha extendido drásticamente la autonomía. Según la presentación, el iPhone 18 Pro puede reproducir video hasta 36 horas, y el modelo Pro Max hasta 45 horas. En pruebas de uso diario, los nuevos dispositivos demostraron una autonomía de 24 y 30 horas respectivamente sin necesidad de carga.