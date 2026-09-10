Apple aumenta los precios de los antiguos iPhone tras el lanzamiento de nuevos modelos

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Apple aumenta los precios de los antiguos iPhone tras el lanzamiento de nuevos modelos

Apple ha presentado sus nuevos buques insignia, el iPhone 18 y el iPhone Duo, el primer smartphone plegable en la historia de la marca. Sin embargo, mientras la atención se centra en los nuevos y costosos dispositivos, el gigante tecnológico ha subido el precio de otros modelos existentes en el mercado en 100 dólares. Este cambio se reflejó inmediatamente en la tienda en línea de la compañía, provocando debates entre los compradores. Así lo informa Techcrunch.com indica .

Según ixbt.com, el cambio en la política de precios también afectó a los smartphones de generaciones anteriores. En particular, el precio inicial del iPhone 16 se situó en 799 dólares, el del iPhone 17e en 699 dólares y el del iPhone 17 en 899 dólares. Además, el modelo iPhone Air comenzó a venderse desde 1099 dólares. El aumento de precios fue aún más notable en algunos mercados internacionales, especialmente en la India, donde se registró un incremento de casi el 20,5 %.

Un cambio inusual en la política de precios

Este paso es algo inusual para Apple. Por lo general, el lanzamiento de una nueva generación de iPhone provocaba una bajada en el precio de los modelos antiguos. Sin embargo, este aumento no fue una sorpresa total para los expertos, ya que tales especulaciones se discutían activamente en el mercado tecnológico en los últimos meses. Al mismo tiempo, la compañía ha dejado de fabricar los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

La razón principal del aumento de precios es la escasez global de chips de memoria y almacenamiento. La creciente demanda de estos componentes por parte de empresas de AI y centros de datos en la nube ha disparado los costes de la industria. Anteriormente, el ex directivo Tim Cook señaló en una entrevista con el Wall Street Journal que la empresa no podía absorber por completo los crecientes costes y que se vería obligada a revisar su política de precios.

Competencia en el mercado e impacto futuro

Tras el aumento del precio de los chips de memoria, Apple ya había subido los precios de sus dispositivos Mac y iPad en julio. Además, los expertos opinan que el aumento de los precios del iPhone podría deberse a que competidores clave como Samsung y Google también están subiendo los precios de sus productos. En este entorno competitivo, Apple intenta mantener su posición rentable.

Por otro lado, la compañía ha lanzado su nuevo programa Upgrade, que permite a los compradores pagar el precio del smartphone mediante cómodos pagos mensuales. Apple espera que este mecanismo financiero suavice un poco el salto de precios para los consumidores y reduzca el impacto negativo en el volumen de ventas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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