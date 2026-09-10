Apple presenta su primer teléfono plegable

En su primera presentación de otoño bajo la dirección del nuevo CEO John Ternus, Apple presentó sus últimos dispositivos, incluido el primer smartphone plegable tan esperado y gadgets de nueva generación. Según Ixbt.com, este evento llamado "Surprise and Sunshine" despertó un gran interés en el mundo tecnológico y se convirtió en uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia de la marca. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El producto principal de la compañía fue el teléfono plegable llamado iPhone Duo. Este dispositivo cuenta con una pantalla Retina de 7.6 pulgadas cuando está abierto, mientras que su pantalla externa es de 5.4 pulgadas. Los representantes de Apple destacaron que el nuevo dispositivo fue creado inspirándose en la multifuncionalidad de las tablets iPad.

Capacidades y sistema de cámara del iPhone Duo

La pantalla interna del smartphone plegable está equipada con una cámara especial bajo la pantalla, proporcionando una experiencia de pantalla completa. El dispositivo tiene una capacidad de reproducción de video de hasta 31 horas en la pantalla interna y hasta 44 horas en la pantalla externa. Según las especificaciones técnicas, incluye una cámara principal fusion de 48 MP y una cámara ultra gran angular de 48 MP con zoom óptico de 2x.

Además, al igual que en otros dispositivos plegables, los usuarios podrán tomar selfies con la cámara principal y previsualizar la imagen a través de la pantalla externa. La bisagra (hinge) diseñada específicamente para el modelo iPhone Duo está fabricada en aluminio de serie 5 e incluye más de cien piezas de ingeniería especial para garantizar una apertura y cierre suaves.

Novedades de la línea iPhone 18 Pro

Durante el evento también se anunció la línea iPhone 18 Pro. Aunque mantiene el diseño de los modelos anteriores, las principales actualizaciones se centran en la cámara. La nueva serie Pro está equipada con un sensor de 48 MP con apertura variable controlada por seis láminas delgadas.

Se espera que este sistema mejore significativamente la calidad de las fotos en condiciones de poca luz y aumente la velocidad de captura. En cuanto al software, se introdujeron nuevos controles profesionales que incluyen balance de blancos, velocidad de obturación, apertura e histograma.

La nueva función "Photographic Styles" del dispositivo ofrece una mayor flexibilidad en el control de la textura y el grano. Además, la nueva cámara permite grabar videos 4K en formato Dolby HDR Vision y aplicar efectos cinematográficos después de la captura.

Se ha informado que el precio inicial del smartphone iPhone Duo es de 1,999 dólares, con 256 GB de almacenamiento y disponible en dos colores. Los pedidos anticipados para el dispositivo comenzarán el 16 de octubre de este año, y estará disponible en tiendas a partir del 23 de octubre.