El nuevo líder de Apple revive la estrategia de Steve Jobs

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El nuevo líder de Apple revive la estrategia de Steve Jobs

John Ternus, el nuevo CEO de Apple, reafirmó firmemente en su primera presentación que el iPhone seguirá siendo el centro de la marca. Este enfoque es una respuesta clave a las dudas sobre el futuro de los smartphones en la era de la AI, marcando un giro estratégico para la compañía. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, durante su primera presentación el miércoles, John Ternus declaró que el iPhone es el producto principal en la era de la AI. Según él, no existe otro producto en el mundo que cumpla mejor la función de centro intelectual personal que el iPhone.

Una interpretación moderna de la visión de Steve Jobs

Este enfoque difiere significativamente de la política del anterior líder Tim Cook. En su momento, Tim Cook intentaba explicar a los analistas de Wall Street que Apple no consistía solo en un producto, el iPhone. Además, recientemente habían aumentado los artículos críticos sobre el fin de la era de los smartphones y la necesidad de que la empresa pensara en la era post-iPhone.

Sin embargo, en desacuerdo con estas ideas, John Ternus ha convertido al iPhone en el núcleo de su nueva estrategia de asistente inteligente. Se espera que esta visión defina la dirección de desarrollo de la empresa en los próximos años.

Analogías históricas y perspectivas futuras

Al mirar la historia de la empresa, Steve Jobs aplicó una estrategia similar para las computadoras Mac hace 25 años, en 2001. En aquel entonces, muchos observadores también predecían el fin de la era de las computadoras personales.

En la presentación de Macworld New York, Steve Jobs se opuso a las predicciones pesimistas de la época, destacando que las Mac no perderían su importancia, sino que, por el contrario, estaban entrando en su tercera gran era. Si bien la Mac servía entonces como un centro digital que unía varios dispositivos, hoy John Ternus está dando forma a la misma idea en torno al iPhone.

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Abror Shuhratov
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