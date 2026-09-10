La nueva función del Apple Watch escucha las conversaciones y las resume

En su última presentación, Apple presentó nuevas funciones de inteligencia de audio para sus relojes inteligentes. Según se informó, los dispositivos Apple Watch Series 12 y Ultra 4 ahora cuentan con un asistente especial que graba las conversaciones y genera un resumen de las mismas. Según ixbt.com, esta novedad permite analizar automáticamente las interacciones diarias. Tal como informa Techcrunch.com se comunica.

La nueva función, llamada Siri Recap, extrae información importante de las conversaciones mediante la escucha de sonidos ambientales. Gracias a la tecnología Apple Intelligence, se generan automáticamente un título, un resumen y los puntos clave de la charla. Los usuarios podrán revisar estos resúmenes cómodamente a través de la aplicación Siri.

Privacidad y opciones de configuración

Los representantes de la compañía destacaron que es posible mantener esta función siempre activa, configurarla según un horario o desactivarla por completo. Estos sistemas de escucha continua plantean naturalmente dudas sobre la privacidad. No obstante, Siri Recap no distingue las voces de los interlocutores y no almacena las grabaciones de audio originales.

Asimismo, se incluyó la función Live Rewind entre las nuevas capacidades. Al presionar dos veces la digital crown, los usuarios pueden recordar los últimos 15 segundos de una conversación y obtener un resumen. Estos datos están cifrados de extremo a extremo, reforzando las medidas de seguridad.

Otras capacidades de la inteligencia de audio

Las nuevas funciones de audio no se limitan solo a registrar conversaciones. Los dispositivos Apple Watch ahora también ejecutan el servicio Shazam para identificar canciones al instante. Esto demuestra que Apple ha alcanzado la función Now Playing ofrecida por Google.

Además, el reloj ahora es capaz de reconocer sonidos fuertes en el entorno, incluyendo sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé, y notificar al usuario. Estas novedades buscan hacer la vida diaria de los usuarios más segura y cómoda, asemejándose a las capacidades de otras aplicaciones populares como Granola y Circleback.