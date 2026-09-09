Apple presenta una función para probar la autenticidad de las fotos de iPhone en la era de la IA

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Apple presenta una función para probar la autenticidad de las fotos de iPhone en la era de la IA

En un entorno donde los contenidos generados o modificados por IA proliferan, Apple ha dado un nuevo paso para aumentar la confianza en las capturas realizadas con sus dispositivos. Según ixbt.com, durante el evento sorpresa "Surprise and Shine", el gigante tecnológico anunció Apple Reference Image, una función que garantiza la autenticidad de las imágenes tomadas con el iPhone 18 Pro. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

Representantes de la compañía afirman que esta nueva capacidad es especialmente valiosa para fotoperiodistas y fotógrafos profesionales. En un mundo donde distinguir fotos reales de las falsas es cada vez más difícil, se espera que esta tecnología se convierta en una herramienta clave para asegurar la fiabilidad del contenido visual.

Datos de sensor firmados y negativo digital

El mecanismo de funcionamiento de la nueva función se basa en el registro de datos firmados por el sensor de la cámara principal en el momento de la captura. Posteriormente, el servicio Private Cloud Compute de Apple convierte estos datos en una imagen inalterable que puede visualizarse en la aplicación Photos.

Apple describe esta imagen especial como un "negativo digital" único. Al compararla con otras versiones de la foto, es posible determinar con precisión si se han realizado modificaciones en la imagen.

Oportunidades para desarrolladores y planes futuros

En esta etapa, estas imágenes de referencia solo se muestran en la aplicación estándar Photos. Sin embargo, Apple anunció que en el futuro proporcionará API especiales para que los desarrolladores puedan integrar esta función en sus aplicaciones de terceros.

Asimismo, durante la presentación, la compañía anunció el soporte para el estándar SynthID, que ayuda a identificar imágenes creadas o editadas mediante IA. Estas medidas sirven para garantizar la transparencia en el entorno digital y fortalecer la confianza de los usuarios en la información.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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