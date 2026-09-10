Se han revelado las capacidades de la cámara del Honor Magic 9 Pro Max

La compañía Honor ha revelado las capacidades de su futuro buque insignia, el smartphone Honor Magic 9 Pro Max. Según Ixbt.com, Fan Fei, presidente de la línea de productos de la marca, publicó oficialmente las primeras imágenes que demuestran las capacidades de la cámara del nuevo dispositivo. Esta presentación flash despertó un gran interés entre los entusiastas de la tecnología, ya que se espera que el flagship establezca estándares completamente nuevos en fotografía móvil y videografía profesional. Así lo informa Ixbt.com informa .

Óptica avanzada y sensores duales de 200 MP

Una de las características técnicas más importantes del nuevo modelo Honor Magic 9 Pro Max es su sistema de doble cámara de 200 MP. Según esta solución, tanto el módulo principal como la cámara periscópica están equipados con sensores de tan alta resolución. Estos sensores avanzados fueron creados en estrecha colaboración con la famosa empresa alemana ARRI, fabricante de equipos cinematográficos, lo que demuestra la capacidad del dispositivo para tomar fotografías de nivel profesional.

En una de las primeras imágenes publicadas se indica una distancia focal equivalente (EFR) de 100 mm, mientras que en la segunda se muestra un valor de 500 mm. Se sabe que la imagen en el segundo caso se obtuvo con la ayuda de un teleconvertidor propietario especial llamado G500, que proporciona un zoom óptico de 5,88x. También se espera que el teleconvertidor G200, que ofrece un zoom óptico de 2,35x, se ofrezca a los compradores.

Videografía profesional y estabilización avanzada

El smartphone está adaptado no solo para fotos de calidad, sino también para la producción de video de nivel profesional. Se informa que Honor ha introducido el soporte para ARRI LogC3 durante la grabación de video, así como la capacidad de realizar grabaciones de 10 bits en formato 4:2:2 APV. Esto abre el camino para que cineastas y creadores de contenido capturen secuencias con una riqueza de color y calidad profesional directamente desde un dispositivo móvil.

La cámara principal del dispositivo está equipada con un sistema de estabilización mecánica de cardán, que ha obtenido un ángulo de compensación de hasta 3 grados y la certificación CIPA 8.0. Honor destaca que la nueva tecnología llamada TrueShift analiza la imagen y, con la ayuda de la AI, predice los movimientos hasta 1000 veces por segundo. Esto sirve para eliminar eficazmente las vibraciones más pequeñas que ocurren al disparar a mano alzada.

La presentación oficial de este avanzado buque insignia, que ha atraído la atención del mundo tecnológico, está programada para el 28 de septiembre de este año en China. Durante esta presentación, se espera que la compañía también proporcione información detallada sobre las otras características técnicas del nuevo smartphone y las fechas de lanzamiento en el mercado internacional.