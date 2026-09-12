SMIC se acerca a Samsung en el mercado de semiconductores

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SMIC se acerca a Samsung en el mercado de semiconductores

La competencia entre las empresas líderes en el mercado global de semiconductores se está intensificando. ixbt.com Según informa, en el segundo trimestre de este año, el gran fabricante chino SMIC registró el mayor crecimiento de ingresos en el mercado de producción de chips lógicos, intensificando la competencia en este sector. Así lo informa Ixbt.com informa que.

Durante el periodo del informe, los ingresos totales de SMIC alcanzaron los 3 mil millones de dólares. Esta cifra representa un aumento del 20 % en comparación con el trimestre anterior. Este análisis solo considera chips lógicos, excluyendo las cifras de producción de chips de memoria.

Equilibrio de fuerzas en el mercado y resultados de Samsung

Actualmente, SMIC ostenta el estatus de tercer mayor fabricante de chips del mundo. Lo más destacable es que la brecha entre el fabricante chino y el gigante surcoreano Samsung se ha reducido a un margen muy pequeño.

Según el informe, Samsung aumentó sus ingresos solo un 1,8 % en el segundo trimestre, alcanzando los 3,26 mil millones de dólares. Curiosamente, esta tasa de crecimiento fue la más baja entre los diez mayores fabricantes de chips del mundo. Como resultado, la diferencia entre SMIC y Samsung se está reduciendo, provocando cambios importantes en la distribución de la cuota de mercado.

TSMC – el líder absoluto del mercado

Al observar la situación general del mercado, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sigue manteniendo su supremacía indiscutible. Para otros actores, competir con TSMC, pilar fundamental de la industria, sigue siendo una tarea difícil.

Según los datos, los ingresos de TSMC crecieron un 12,1 % en el segundo trimestre, alcanzando la enorme cifra de 40,2 mil millones de dólares. Esta cifra es varias veces superior a los ingresos totales acumulados de todas las demás empresas líderes en este sector.

Actualmente, TSMC controla el 72,5 % del mercado mundial de semiconductores. Según los analistas de la industria, el rápido crecimiento y el aumento de los ingresos de empresas como SMIC podrían influir en el equilibrio actual del mercado tecnológico global en el futuro.

SMICSamsungTSMCTecnologíaSemiconductores
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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