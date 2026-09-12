Kylian Mbappé impresionado por la inteligencia de José Mourinho

El delantero francés Kylian Mbappé compartió sus primeras impresiones sobre su trabajo bajo la dirección de José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid. Según él, la mente aguda y el pensamiento táctico del técnico portugués han dejado una gran impresión en la estrella recién llegada al club. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com y MaxiFoot, el jugador de 27 años, que se trasladó al club español este verano, está teniendo un inicio de temporada muy prolífico. Ha logrado marcar cuatro goles en sus primeros cuatro partidos de La Liga.

Dirección clara y liderazgo táctico en el campo

Tras trabajar brevemente con el entrenador, Kylian Mbappé destacó lo perfecta que es la visión de juego de José Mourinho. En opinión del delantero, las instrucciones precisas y los planes claros del entrenador son los factores clave del éxito del equipo.

« ¿Qué tipo de entrenador es? ¡Muy inteligente! Me ha impresionado la inteligencia de este hombre », cita MaxiFoot a Kylian Mbappé. El jugador añadió que las características únicas de este entrenador de fama mundial no son casualidad.

Un comienzo de temporada brillante y victoria en la Champions League

Según el futbolista francés, es fundamental para cada jugador entender claramente qué debe hacer en el campo y hacia dónde va. José Mourinho es capaz de ofrecer esa confianza y dirección clara.

Las estadísticas actuales demuestran la eficacia de esta colaboración. Con 4 goles en 4 partidos de La Liga, Mbappé también contribuyó a la victoria del Real Madrid por 2-1 contra el Inter en la Champions League.