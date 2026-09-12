Un niño de 5 años rescatado por un dron en Minnesota

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Un niño de 5 años rescatado por un dron en Minnesota

En el estado de Minnesota, Estados Unidos, un dron policial ayudó a salvar la vida de un niño de 5 años que corría peligro de ahogarse tras caer en un estanque. Así lo informó CBS News.

El incidente ocurrió en la ciudad de Saint Paul. Un ciudadano que vio al niño en apuros en el agua llamó inmediatamente al 911. Los agentes de policía desplegaron un dron almacenado en una estación de acoplamiento especial.

El dron llegó al lugar unos dos minutos antes que los agentes, proporcionando información precisa sobre la ubicación y el estado del niño. Posteriormente, los oficiales entraron al agua y rescataron al menor de forma segura.

Según la policía, el niño tiene un diagnóstico de autismo y había salido de casa sin que sus familiares se dieran cuenta. El menor fue trasladado al hospital para un chequeo y no se encontraron lesiones.

Сент-ПолCBS NewsМиннесота полицияавтизм
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