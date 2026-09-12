La 18.ª cumbre de los BRICS ha entrado en su fase más intensa en la capital india, Nueva Delhi. Los principales eventos, que reúnen a líderes de países líderes y socios, así como a representantes de organizaciones internacionales y medios de comunicación, se llevan a cabo en el «Bharat Mandapam», un majestuoso y vanguardista centro de congresos internacional que ocupa 123 acres en el corazón de la ciudad.

La cumbre de este año se organiza bajo el lema: «Construyendo cimientos resilientes, innovación, cooperación y desarrollo sostenible» (Building Resilient Foundations, Innovation, Cooperation and Sustainable Development).

Agenda económica global y la voz de los países en desarrollo

Bajo la cuarta presidencia de la India, la agenda de esta cumbre incluye temas estratégicos como la estabilidad económica mundial, la expansión de los acuerdos mutuos en monedas nacionales, el fortalecimiento de las cadenas logísticas y la financiación de proyectos de infraestructura a través del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB).

Aumentar el papel de los países en desarrollo y los nuevos Estados socios en el comercio internacional y el sistema financiero, así como elevar la cooperación tecnológica e industrial a un nuevo nivel, se han definido como prioridades clave.

Intereses de Uzbekistán: Diplomacia económica y participación cultural

En el escenario del diálogo global La participación de Uzbekistán adquiere también una importancia práctica particular:

Diplomacia cultural y artesanal: En el marco de la cumbre, en la exposición internacional «BRICS Bazaar» organizada en el Museo Nacional de Artesanía de Delhi, las escuelas uzbekas de cerámica, textil y pintura están dignamente representadas con un stand propio. Esto desempeña un papel crucial en la promoción del turismo y la marca nacional de nuestro país a escala mundial.

Relaciones comerciales y logísticas: Aumentar el volumen de comercio con la India y otros participantes de los BRICS, diversificar los corredores de transporte y atraer inversiones de alta tecnología son prioridades de la política económica exterior de Uzbekistán.

En este momento, las discusiones, sesiones plenarias y eventos de medios continúan en Nueva Delhi en el marco de la cumbre.

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