Rocket Lab impugna el contrato de 700 millones de dólares de la NASA para Marte

La competencia en la industria aeroespacial sigue siendo intensa: según ixbt.com, Rocket Lab ha presentado una protesta formal ante la Government Accountability Office (GAO) de EE. UU. respecto a un importante contrato de 700 millones de dólares adjudicado por la NASA a Blue Origin. Esta reclamación, que exige una revisión de la decisión, es significativa ya que podría afectar el futuro de los sistemas de comunicación espacial. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

A principios de septiembre de este año, la NASA seleccionó a Blue Origin para el desarrollo, lanzamiento y posterior explotación del proyecto Mars Telecommunications Network (MTN). Este proyecto contempla la construcción de un nuevo repetidor en órbita alrededor del Planeta rojo para garantizar la comunicación con la Tierra.

Sin embargo, la dirección de Rocket Lab sospecha que hubo irregularidades en el proceso de selección. Según la declaración de la empresa, la agencia podría haberse desviado de los criterios de aceptación establecidos por el Congreso. También se señala que la NASA cometió errores en la evaluación técnica de su propuesta y fue injustificadamente estricta con el proyecto.

La necesidad de actualizar la infraestructura de comunicación en Marte

Actualmente, la infraestructura de comunicación que apoya las misiones científicas estadounidenses en Marte se está volviendo obsoleta. Durante más de dos décadas, esta tarea ha sido realizada por Mars Odyssey, lanzado en 2001, y Mars Reconnaissance Orbiter, operativo desde 2005.

El Congreso de EE. UU. asignó 700 millones de dólares en julio de 2025 para crear un nuevo repetidor que reemplace esta red antigua. En la primavera de 2026, la NASA recibió propuestas de empresas privadas, siendo Blue Origin y Rocket Lab los principales contendientes.

Según los términos del contrato firmado, Blue Origin debe entregar el dispositivo listo para su uso a la NASA a más tardar el 31 de diciembre de 2028. Se espera que la red MTN comience a operar en la órbita de Marte para 2030 y proporcione una comunicación estable para futuras expediciones espaciales.

Situaciones anteriores y próximos pasos

Curiosamente, hace unos años, los representantes de Blue Origin se encontraron en una situación similar. En 2021, después de que SpaceX ganara el concurso para el primer módulo de aterrizaje tripulado del programa lunar Artemis, la empresa de Jeff Bezos presentó una protesta ante la GAO y acudió a los tribunales. Aunque las protestas públicas fueron rechazadas, la NASA firmó posteriormente un contrato separado con Blue Origin para un módulo lunar.

Siguiendo ahora el mismo camino, Rocket Lab también intenta demostrar su razón. El contrato de 700 millones de dólares para el repetidor de Marte permanece por ahora en manos de Blue Origin, pero su destino final dependerá de la decisión oficial de la Government Accountability Office.