El Samsung Galaxy A08 sale a la venta: batería de 6000 mAh y cámara de 50 MP

El nuevo modelo de la gama económica de Samsung, Samsung Galaxy A08 , ha salido a la venta antes de su presentación oficial. Según informa ixbt.com, el dispositivo apareció en el catálogo de una tienda online en los Emiratos Árabes Unidos. Así lo reporta Ixbt.com .

Por ahora, en el mercado de los EAU se vende la versión básica con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Su precio es de aproximadamente 625 dirhams o 170 USD. Este precio hace que el dispositivo sea más accesible y atractivo para los usuarios.

Especificaciones técnicas y capacidades principales

El modelo de nueva generación presenta varias mejoras respecto a su predecesor. En particular, elestá equipado con una gran pantalla de 6,7 pulgadas con resolución de 1600 × 720 píxeles y una tasa de refresco de 90 Hz. La cámara frontal cuenta con un sensor de 8 MP.

En el panel trasero se encuentra un módulo de cámara dual que incluye un sensor principal de 50 MP y un sensor auxiliar de 2 MP. Este conjunto permite capturar fotos de calidad en el día a día.

Novedades en batería y rendimiento

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es su batería. Según la fuente, la capacidad se ha incrementado en un 20 % respecto al, alcanzando los 6000 mAh. También es compatible con tecnología de carga rápida de 25 W.

En cuanto al rendimiento, la descripción de la tienda menciona un procesador octa-core desconocido con una frecuencia máxima de 2,2 GHz. Sin embargo, anteriormente se rumoreaba que el smartphone incluiría un procesador MediaTek Helio G99.

El grosor del cuerpo del smartphone es de solo 8 mm. Para mayor comodidad, cuenta con ranura para doble SIM y certificación IP64 de resistencia al polvo y salpicaduras.