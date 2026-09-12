Dwarflab Draco: presentado un nuevo telescopio inteligente para el espacio profundo

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Dwarflab Draco: presentado un nuevo telescopio inteligente para el espacio profundo

Según ixbt.com, la empresa Dwarflab ha presentado Draco, un nuevo telescopio inteligente portátil especializado en astrofotografía de nivel profesional. Gracias a sus dimensiones compactas y capacidades técnicas avanzadas, este dispositivo está despertando un gran interés entre astrónomos aficionados y entusiastas del espacio. Así lo informa Ixbt.com.

Con un peso de 5,5 kilogramos, el nuevo telescopio está equipado con una apertura de 90 milímetros y un sistema de seguimiento automático. El sistema óptico del dispositivo se basa en un esquema plegado f/3.8 con una distancia focal de 340 milímetros. Además, el equipo garantiza una alta precisión en el seguimiento del movimiento de las estrellas.

Capacidades técnicas y características de la cámara

La cámara principal del Draco cuenta con un sensor de 1/1,3 pulgadas y 50 megapíxeles. Al capturar galaxias tenues y otros objetos del espacio profundo, se utiliza la tecnología de agrupación de píxeles 2×2. Esto permite obtener imágenes de 12 megapíxeles, aumentando la capacidad de captación de luz y reduciendo significativamente el nivel de ruido.

Una de las características principales del dispositivo es la rotación física del sensor CMOS para compensar el movimiento de las estrellas. Una cámara de guiado adicional corrige los errores de apuntamiento en tiempo real. Para fotografiar objetos brillantes del sistema solar, se utiliza la resolución completa de 50 megapíxeles; también incluye una cámara gran angular adicional con una distancia focal de 23,3 milímetros.

Versiones y precios

El dispositivo se lanzará al mercado en dos versiones. La versión Standard Edition tiene un precio de 1300 dólares e incluye un filtro H+O integrado y un filtro ND para fotografiar el Sol (esta versión ya está agotada). La versión SHO Edition cuesta 1500 dólares y está equipada con un filtro S+O diseñado para recopilar datos sobre azufre, hidrógeno y oxígeno.

El control del telescopio se realiza a través de una aplicación móvil dedicada. La aplicación incluye funciones de enfoque automático, plate solving, apilamiento automático y corrección de imágenes. Los usuarios pueden utilizar el modo Pro Mode y exportar archivos en formatos FITS y TIFF.

La batería integrada de 10 000 mAh proporciona hasta cinco horas de funcionamiento continuo, mientras que el sistema de refrigeración activa del sensor ayuda a reducir el ruido térmico. Actualmente se aceptan pedidos anticipados y se espera que las primeras entregas comiencen en tres meses.

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Abror Shuhratov
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