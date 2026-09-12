Lanzamiento de la Plataforma nacional de datos en Uzbekistán

En Uzbekistán, se ha adoptado una decisión revolucionaria destinada a digitalizar la administración pública, implementar tecnologías de IA y poner fin a la fragmentación departamental. De acuerdo con el decreto presidencial PF-190, en el país se creará una Plataforma nacional de datos basada en el portal de Datos Abiertos, la cual estará plenamente operativa antes del 1 de julio de 2027. Las enormes bases de datos, que hasta ahora se almacenaban en diversos ministerios y agencias en formatos dispares y descoordinados, se integrarán ahora bajo un estándar digital único. Este sistema no será solo un banco de estadísticas, sino un centro estratégico nacional para entrenar modelos de IA, reducir drásticamente la carga administrativa y garantizar la transparencia para ciudadanos e investigadores. ¿Cómo funcionará esta plataforma, qué datos se incluirán para la IA y qué beneficios traerá esta actualización para los ciudadanos, las empresas y el Estado?

Solución digital a un viejo problema: termina el enfoque de «cada agencia, sus propios datos»

Aunque hoy en día los ministerios y agencias recopilan grandes volúmenes de datos, su dispersión genera numerosos obstáculos:

Sistemas que no se «comunican» entre sí: Debido a que los datos se gestionan en diferentes formatos según la agencia, su intercambio y análisis complejo resultaban extremadamente difíciles;

Estándares e identificadores únicos: A través de la plataforma, las bases de datos de todos los organismos públicos se integrarán gradualmente en una cadena única basada en clasificadores, metadatos y formatos comunes;

Transparencia absoluta y calidad: Los recursos de información de los organismos públicos pasarán a un sistema de gestión centralizado, fiable, de calidad y actualizado en tiempo real.

IA y Big Data: ¿qué contendrá la plataforma?

La Plataforma nacional de datos estará equipada con las tecnologías más avanzadas del mundo moderno:

Entrenamiento de modelos de IA: Se pondrán a disposición conjuntos de datos seleccionados en acceso abierto para desarrollar soluciones locales de IA;

50 conjuntos de microdatos anonimizados: Preservando la privacidad de los datos personales, se cargarán 50 bases de datos importantes en la plataforma para permitir análisis profundos;

Análisis BI y Machine Learning: Se introducirán paneles analíticos de Business Intelligence (BI) modernos y herramientas de Machine Learning para la previsión a nivel estatal;

Servicios API y versionado: Se implementarán servicios API para el intercambio automático de datos entre sistemas y funciones de versionado para rastrear los cambios en los datos;

Garantía de seguridad y privacidad: Todos los datos personales estarán totalmente protegidos bajo protocolos de seguridad estrictos.

Beneficios para todos: desde empresas hasta el público en general

El nuevo sistema aportará resultados beneficiosos para todos los estratos de la sociedad:

Para las agencias gubernamentales: Se acaba el papeleo y el intercambio interminable de correspondencia oficial; las decisiones se tomarán rápidamente basándose en cifras precisas y actuales;

Para las estadísticas nacionales: Se eliminará la práctica de solicitar informes repetitivos a diversas organizaciones; las estadísticas se generarán directa y rápidamente a partir de fuentes administrativas;

Para empresas y emprendedores: Se aliviará la carga de presentar informes excesivos a las agencias, y los emprendedores tendrán acceso fácil a datos fiables para sus startups y análisis de mercado;

Para periodistas e investigadores: Una base de datos abierta, procesable y práctica aumentará significativamente la calidad de las investigaciones periodísticas y científicas.

La era en la que los datos acumulaban polvo en los servidores ha terminado. Al transformar los datos en un recurso estratégico y económico nacional, Uzbekistán da un salto cualitativo en la economía digital.

¿En qué medida cree que la centralización de los datos estatales y su orientación hacia la IA reducirán la corrupción y la burocracia? ¿Qué sectores empresariales podrían beneficiarse primero de esta base de datos abierta? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios y difunda este importante análisis sobre el futuro digital de nuestro país entre todos los profesionales!