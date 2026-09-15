EE. UU. afirma poseer armas orbitales para controlar el espacio

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EE. UU. afirma poseer armas orbitales para controlar el espacio

El mando de la Fuerza Aérea de EE. UU. ha anunciado oficialmente que dispone de armas orbitales especiales que permiten un control total del espacio. El secretario de la Fuerza Aérea de EE. UU., Troy Meink, hizo esta declaración destacando el potencial del país en materia de seguridad espacial. Este anuncio ha generado un gran interés y debate entre la comunidad internacional y los expertos, ya que la cuestión del armamento en el espacio es uno de los aspectos más delicados de la seguridad global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación Ixbt.com, aunque las autoridades estadounidenses han admitido abiertamente que el país posee tales tecnologías, sus características técnicas y capacidades se mantienen en secreto. Al responder a preguntas concretas, los funcionarios se han negado categóricamente a revelar detalles. Esto genera diversas especulaciones sobre las funciones y el alcance de estos sistemas orbitales.

Competencia y seguridad en el espacio

Actualmente, la órbita terrestre tiene una importancia estratégica no solo para la investigación científica, sino también para las telecomunicaciones, la navegación y los sistemas de defensa. Los países están desarrollando rápidamente tecnologías modernas para proteger sus activos espaciales y, si es necesario, lograr la superioridad en el espacio. El impacto de los pasos dados por EE. UU. en el equilibrio estratégico global sigue siendo desconocido por ahora.

Según los expertos, las armas orbitales podrían convertirse en el futuro en una herramienta clave para los conflictos espaciales o la protección de satélites. Sin embargo, la existencia de tales armas lleva la carrera espacial a una nueva etapa, lo que requiere una revisión del derecho internacional y las normas de seguridad.

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Abror Shuhratov
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