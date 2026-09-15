Xiaomi presenta la serie Redmi TV A Pro 2027

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Xiaomi presenta la serie Redmi TV A Pro 2027

El gigante tecnológico Xiaomi ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nueva línea de televisores 4K, la serie Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition. Según ixbt.com, esta serie incluye cuatro tamaños de pantalla diferentes, ofreciendo a los compradores una amplia variedad de opciones y buscando competir seriamente en el mercado de los sistemas de cine en casa modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

La gama de nuevos dispositivos destaca por sus diversas opciones de tamaño de pantalla. Según las necesidades del usuario, se puede elegir entre modelos de 55, 65, 75 y un enorme modelo de 85 pulgadas. Este equipo destaca por ofrecer a los usuarios una calidad de imagen superior y funciones avanzadas en un segmento de precio asequible.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

Uno de los aspectos más destacados de esta línea de televisores es su pantalla. Cuenta con un recubrimiento antirreflejos especial que reduce significativamente los reflejos de luz en la habitación y evita la fatiga visual durante sesiones largas. Además, la tasa de refresco de hasta 288 Hz garantiza una fluidez excepcional en escenas dinámicas, videojuegos y eventos deportivos.

Además de la calidad de imagen, se ha prestado especial atención al sistema de sonido. El dispositivo está equipado con cuatro altavoces con una potencia total de 36 W, lo que garantiza un efecto de sonido natural e inmersivo. La pantalla también admite el 94 % de la gama de colores DCI-P3, proporcionando colores más vivos y precisos.

Software y política de precios

El hardware y el software del dispositivo cumplen plenamente con las exigencias modernas. Los televisores funcionan con el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3, incluyen tecnología Wi-Fi 6 para conectividad inalámbrica y cuentan con la función NFC para transmitir contenido desde un smartphone a la pantalla al instante. Para los gamers, se incluyen dos puertos HDMI 2.1 de alta velocidad.

En cuanto a los precios, el modelo básico de 55 pulgadas cuesta 2099 yuanes; con las subvenciones estatales, el precio baja a 1784,15 yuanes (aproximadamente 265 USD). El precio de la versión más grande de 85 pulgadas, con subvención, es de 4249,15 yuanes (aproximadamente 633 USD). La promoción de subvenciones está prevista por tiempo limitado.

Actualmente, los nuevos televisores Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition ya están disponibles para su compra en las tiendas minoristas Xiaomi Home y en la tienda online oficial de la compañía.

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Abror Shuhratov
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