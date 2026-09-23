Xiaomi anuncia su nuevo smartphone con la legendaria frase One more thing

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Xiaomi anuncia su nuevo smartphone con la legendaria frase One more thing

El gigante tecnológico chino Xiaomi se prepara para sorprender a sus seguidores antes de su próxima presentación. Según informa ixbt.com, la compañía ha realizado un anuncio especial utilizando la frase One more thing, popularizada por el legendario Steve Jobs y convertida en una parte esencial de las presentaciones de Apple. Este paso ha intensificado la atención del público ante el inminente lanzamiento de la serie Xiaomi 18 Pro. Esto es lo que informa el sitio Ixbt.com.

Los últimos teasers publicados por la empresa sugieren el regreso de un dispositivo con un diseño único. En particular, los representantes de Xiaomi señalaron: «La última vez que nos vimos fue hace seis años», indicando que una sorpresa especial espera a los usuarios. Las imágenes publicadas muestran un smartphone con un panel trasero transparente que permite ver los componentes internos.

El regreso del diseño transparente

Según la información, la versión con carcasa transparente podría ser una de las mayores sorpresas de la presentación esperada para hoy. La última vez que Xiaomi presentó un smartphone con este diseño fue en agosto de 2020, bajo el nombre de Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition. Anteriormente, la compañía ya había lanzado otros dos modelos con carcasa transparente: el Xiaomi 8 Explorer Edition y el Xiaomi 9 Transparent Edition.

En el evento oficial que tendrá lugar hoy, 23 de septiembre, en China, se espera que los smartphones Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max sean presentados al público. Los dispositivos de nueva generación han sido diseñados prestando especial atención a sus capacidades técnicas y rendimiento.

Capacidades técnicas y nuevos flagships

Según ixbt.com, ambos modelos presentados funcionarán sobre la base de plataformas Snapdragon de 2 nanómetros de nueva generación. También se informa que los dispositivos estarán equipados con un sistema de cámara Leica avanzado con dos sensores de 200 MP. Se espera que esto lleve las capacidades de fotografía móvil a un nivel superior.

Asimismo, se ha aclarado que el modelo estándar Xiaomi 18 no será presentado en este evento. El directivo de la empresa, Lu Weibing, confirmó que se proporcionará información detallada sobre el modelo base por separado y más adelante. Este enfoque demuestra que la compañía está centrando sus esfuerzos principales en las versiones más avanzadas, Pro y Pro Max.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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