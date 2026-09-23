Presentación del Motorola Signature 27: Snapdragon 8 Elite y sonido Bang & Olufsen

Según informa Ixbt.com, durante el Qualcomm Tech Summit, Motorola presentó oficialmente su nuevo smartphone insignia, el Motorola Signature 27. Este modelo es notable por ser el primero en la historia de la marca en adoptar un sistema de nomenclatura basado en el año. El dispositivo destaca por sus especificaciones técnicas avanzadas, un procesador potente y una calidad de sonido superior en colaboración con una reconocida marca de audio. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

El smartphone está equipado con el sistema en chip de alto rendimiento más reciente, el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Para garantizar un funcionamiento estable durante cargas pesadas, los especialistas de Motorola desarrollaron el sistema de refrigeración ArcticMesh. Este sistema incluye una cámara de vapor un 40 % más grande, metal líquido, una malla de cobre y un gel térmico con partículas de diamante.

Capacidades de cámara avanzadas

El panel trasero del dispositivo alberga un bloque único compuesto por cuatro módulos de cámara, cuyo diseño está inspirado en el estilo de los legendarios smartphones Droid Razr. La cámara principal cuenta con estabilización óptica y utiliza un sensor Sony LYTIA 910 de 50 MP con un tamaño de 1/1,28 pulgadas. Además, un teleobjetivo periscópico de 200 MP ofrece una resolución ultra alta.

En cuanto a las capacidades de audio, se han dado pasos importantes, ya que Motorola colaboró estrechamente con Bang & Olufsen en este modelo. Como resultado, los usuarios disfrutarán de un sonido claro y de la más alta calidad en un dispositivo móvil. El smartphone también destaca por su diseño y estética únicos.

Diseño y soporte a largo plazo

El smartphone se lanzará en dos variantes de color principales: Coal Smoke con acabado Tactical Weave y Capulet Green (Capulet Olive) que recuerda a una textura textil. El fabricante garantiza no solo tecnologías de vanguardia para este modelo insignia, sino también una estabilidad de software a largo plazo.

Según representantes de la empresa, el Motorola Signature 27 recibirá siete años de actualizaciones del sistema Android y parches de seguridad. El lanzamiento mundial del nuevo buque insignia está previsto para 2026, mientras que los clientes de Norteamérica podrán adquirirlo a partir de noviembre de este año.