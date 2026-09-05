Motorola prepara el lanzamiento de un smartphone plegable de formato ancho

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Motorola prepara el lanzamiento de un smartphone plegable de formato ancho

Motorola planea ampliar su línea de dispositivos plegables para mantenerse al día con las nuevas tendencias del mercado móvil. Según la información publicada por Android Headlines, la marca está abandonando el formato estrecho tradicional y trabajando en un nuevo tipo de smartphone plegable con un cuerpo más ancho. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Por ahora, no se han publicado los diseños finales del dispositivo, sino bocetos preliminares pertenecientes a varios modelos. No obstante, se menciona que entre estos dibujos se encuentra un misterioso nuevo dispositivo que Motorola presentaría en los próximos meses. La compañía tiene la intención de presentar oficialmente este gadget muy pronto.

Soluciones de diseño totalmente nuevas

Según la publicación, se prevén varios cambios importantes en el diseño del próximo smartphone. En particular, los fabricantes se están centrando en crear una pantalla perfectamente lisa sin marcas de pliegue visibles, resolviendo un problema del que los usuarios se quejan a menudo.

Además, se espera el uso de un cristal de protección 3D especial para garantizar la durabilidad del dispositivo. Para hacer que el proceso de apertura y cierre del cuerpo sea más cómodo, los ingenieros han desarrollado una estructura de marco especial.

Módulo de cámara y entorno competitivo

Uno de los aspectos que llamó la atención en los bocetos es el módulo de cámara situado horizontalmente en el panel trasero. Curiosamente, se especula que un diseño similar también podría estar presente en los futuros modelos iPhone Ultra.

Sin embargo, las capacidades del dispositivo Motorola podrían ser más amplias. Según la información preliminar, no se descarta que el nuevo modelo esté equipado con tres cámaras principales. A modo de comparación, se espera que los dispositivos competidores como el nuevo iPhone y el Fold8 cuenten generalmente con dos cámaras.

Al mismo tiempo, los expertos no descartan que el elemento que actualmente se identifica visualmente como un módulo de cámara pueda cumplir otra función o esconder una tecnología totalmente distinta. Por ahora, Motorola mantiene en secreto los detalles oficiales de este proyecto.

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Abror Shuhratov
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