Detectan fallos en la pantalla del iPhone 18 Pro y se están reemplazando bajo garantía

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Detectan fallos en la pantalla del iPhone 18 Pro y se están reemplazando bajo garantía

Según el conocido insider Abishek Yadav, los propietarios del recién lanzado iPhone 18 Pro se enfrentan a una serie de graves problemas técnicos. Los compradores se quejan de la aparición de líneas de colores en la pantalla, bloqueos del sistema e interrupciones en la función de reconocimiento facial. Estos fallos afectan seriamente al uso diario del dispositivo insignia y están generando grandes debates en el mundo tecnológico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Uno de los problemas de hardware más graves registrados es la aparición de líneas verticales verdes, rosas y rojas en la pantalla del iPhone 18 Pro. Muchos usuarios han logrado reemplazar sus dispositivos por otros nuevos bajo la garantía oficial debido a este defecto. Sin embargo, Apple aún no ha emitido una declaración oficial sobre las causas exactas de este fallo en la pantalla.

Errores de software y fallos en Face ID

Además de los problemas de hardware, se han detectado errores graves en el software. En particular, se observan interrupciones en el funcionamiento del sistema Face ID. En algunos casos, tras fallar el proceso de reconocimiento facial, el dispositivo se bloquea por completo y se reinicia solo. Esto causa molestias adicionales a los usuarios.

Los representantes de Apple confirmaron que este error de software ha sido resuelto y que la versión corregida estará disponible para los usuarios a principios de la próxima semana. La empresa está trabajando para solucionar el problema rápidamente, ya que el fallo de una función tan importante como el módulo de reconocimiento facial compromete la seguridad y la comodidad del dispositivo.

Error de gesto inusual y sus consecuencias

Asimismo, los usuarios han encontrado un bug inusual capaz de detener por completo el funcionamiento del iPhone 18 Pro. Se descubrió que un simple gesto de deslizamiento realizado dos veces puede «congelar» el dispositivo por completo y hacer que no responda a los toques en la pantalla. En este caso, el smartphone solo puede volver a su estado normal mediante un reinicio forzado.

Actualmente, se desconoce cuándo se lanzará la actualización que corrija este error de gestos. Cabe recordar que el insider Abishek Yadav, quien difundió esta información, ya era conocido por haber revelado detalles sobre los smartphones Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro y Mi 10T Lite antes de su presentación oficial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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