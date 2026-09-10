Qué capacidades tiene el nuevo dispositivo iPhone Duo de Apple

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Qué capacidades tiene el nuevo dispositivo iPhone Duo de Apple

En su reciente presentación, Apple demostró las funciones únicas del dispositivo plegable iPhone Duo y escenarios de uso poco convencionales para la vida cotidiana. Gracias a su diseño y nuevas capacidades de software, se espera que este innovador smartphone se convierta en un asistente multifuncional más que en un simple medio de comunicación, lo que está despertando un gran interés entre los usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, es posible realizar diversas tareas colocando el nuevo dispositivo sobre una mesa en posición semiabierta. En particular, los usuarios pueden ver vídeos en la pantalla externa o mostrar el vídeo en una mitad de la pantalla interna y dejar los controles en la otra mitad. Este enfoque aumenta significativamente la comodidad de uso del gadget.

Gadget universal y nuevos modos

En el modo de espera semiabierto, el iPhone Duo tiene la capacidad de mostrar constantemente el calendario, la información meteorológica, el despertador y otros datos necesarios. Al mismo tiempo, las dos mitades de la pantalla interna pueden mostrar diferentes contenidos simultáneamente. Como resultado, el dispositivo plegable se convierte, según su estado, en una pantalla de vídeo, un reloj de mesa, un despertador, un panel de información o incluso un altavoz inteligente.

Además, los fabricantes han implementado un teclado en pantalla que se adapta al ángulo de plegado de la carcasa. Esto hace que el proceso de escritura sea más cómodo, acercando el dispositivo al formato de una tableta compacta o un ordenador portátil.

Características de diseño y primeras impresiones

Tras la difusión en internet de las primeras imágenes por parte de los propietarios del dispositivo, algunos aspectos constructivos se convirtieron en el centro del debate. En particular, se nota que la zona de plegado es visible en la gran pantalla interna de 7,6 pulgadas, aunque la empresa ha evitado dar una respuesta abierta al respecto. A pesar de ello, los usuarios de la red valoran positivamente las hermosas y fluidas animaciones de la interfaz.

Se informa que, en el contexto de esta presentación, se ha iniciado el proceso de pedidos anticipados oficiales para los modelos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo en Rusia. Con el tiempo se verá cómo se reciben las nuevas tecnologías en el mercado y hasta qué punto satisfacen las necesidades diarias de los usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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