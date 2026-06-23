Anthropic presenta el nuevo agente de IA Claude Tag para Slack

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Anthropic presenta el nuevo agente de IA Claude Tag para Slack

Anthropic, una de las startups líderes en el campo de la IA, ha anunciado una nueva función llamada Claude Tag diseñada para la mensajería corporativa Slack. Esta tecnología no es un simple chatbot, sino que actúa como un agente inteligente que funciona como un miembro pleno del equipo, aprendiendo continuamente los datos internos de la empresa. Presentada en fase de investigación, esta herramienta sirve para aumentar radicalmente la eficiencia operativa en las empresas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La principal diferencia del sistema Claude Tag radica en su memoria persistente y su capacidad de comprensión del contexto. Según Anthropic, este agente, invocado a través de la etiqueta @Claude, sigue las conversaciones en los canales de Slack y, con el tiempo, adquiere más conocimiento sobre los procesos de trabajo de la empresa. Esto le permite responder a las solicitudes de los empleados no de manera general, sino basándose precisamente en las características específicas de dicha organización.

Trabajo en equipo y seguridad de los datos

La nueva función estará disponible para los clientes que utilicen los planes Claude Enterprise y Claude Team. Un aspecto importante es que Claude Tag tiene un identificador único dentro de un canal. Esto significa que cualquier miembro del equipo puede ver el trabajo realizado por la IA y continuar la comunicación desde donde se detuvo la conversación anterior, llevando la colaboración en equipo a un nuevo nivel.

En cuanto a la seguridad, los administradores del sistema definen estrictamente a qué canales puede acceder Claude y qué datos puede utilizar. Por ejemplo, un agente de Claude configurado para el departamento legal no podrá tener conocimiento de las conversaciones confidenciales del departamento de ingeniería. Esto evita la filtración de datos corporativos y ayuda a formar un asistente especializado para cada departamento.

Modo autónomo y gestión de tareas

Claude Tag no solo responde preguntas, sino que también puede realizar tareas complejas. Si se le asigna una tarea específica, divide el trabajo en varias etapas, utiliza las herramientas permitidas y presenta el resultado en forma de informe en la red de Slack. Además, cuenta con un modo "ambient" (fondo), mediante el cual puede iniciar la comunicación por iniciativa propia en los siguientes casos:

  • Informar al equipo sobre noticias importantes;
  • Recordar información relevante de otros departamentos de la organización;
  • Dar recordatorios sobre tareas olvidadas o discusiones no finalizadas.
Los representantes de Anthropic comparan esta novedad con la experiencia de "trabajar con un colega real". Actualmente, en el segmento corporativo, plataformas como Microsoft Copilot, Snowflake y Glean también se centran en analizar la base de conocimientos interna de la empresa. Claude Tag aspira a diferenciarse en esta competencia al asimilar el máximo contexto estando directamente dentro de Slack, el centro de las comunicaciones laborales.

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Nodirbek Razzokov
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