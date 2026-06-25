Nuevo líder en el mercado de la IA: ¿está Claude reemplazando a ChatGPT?

La competencia en el mundo de las tecnologías de IA está alcanzando un nuevo nivel. En el segmento de suscriptores de pago, donde ChatGPT dominó durante mucho tiempo, la red neuronal Claude de Anthropic está mostrando un crecimiento acelerado. Según el último informe de la firma de análisis Indagari, los consumidores prefieren cada vez más utilizar los servicios de Claude. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Los analistas de Indagari estudiaron las transacciones de tarjetas de crédito anonimizadas de casi 28 millones de consumidores en EE. UU. Aunque estos datos no dan una idea completa de los ingresos totales de Anthropic, muestran claramente las tendencias del mercado. Desde principios de 2026 hasta mayo, los suscriptores y los ingresos de Claude aumentaron casi un 75 %.

Este ritmo de crecimiento indica que Claude se está volviendo popular no solo entre desarrolladores y clientes corporativos, sino también entre los usuarios comunes. Mientras que anteriormente este modelo se consideraba destinado principalmente al segmento profesional, ahora compite seriamente con ChatGPT como un producto para el gran público.

Aumento drástico de la educación y la popularidad

Otro indicador interesante fue proporcionado por la plataforma de educación en línea DataCamp. Según los datos de este servicio, que cuenta con más de 20 millones de usuarios, el interés por los cursos de formación sobre Claude ha crecido a niveles explosivos desde principios de año. Actualmente, la palabra "Claude" se busca más en la plataforma que el término "AI".

Los representantes de DataCamp señalan que la demanda de cursos de Claude entre los estudiantes independientes es tres veces mayor que la de los cursos de ChatGPT. En los últimos 30 días, el interés por aprender este modelo aumentó 18 veces. Esto demuestra que la confianza de los usuarios en la nueva tecnología está creciendo.

Cabe destacar que el flujo de consumidores se intensificó después de que Anthropic, en marzo, no permitiera que el gobierno de EE. UU. utilizara sus modelos para la vigilancia masiva y la creación de armas autónomas. Esto significa que los principios éticos de la empresa son importantes para los usuarios.

El futuro de la competencia

Aunque Claude muestra resultados sorprendentes en términos de tasas de crecimiento, ChatGPT, creado por OpenAI, sigue siendo el líder absoluto del mercado. En cuanto al número total de usuarios y reconocimiento de marca, ChatGPT sigue estando muy por delante.

Sin embargo, el éxito de Anthropic demuestra que no hay lugar para el monopolio en el mercado de la IA. Los consumidores valoran más el modelo Claude en la generación de textos de mayor calidad, el razonamiento lógico y los asuntos de seguridad. Esto intensificará aún más la competencia entre los servicios de IA en el futuro.

En conclusión, Anthropic ha demostrado con su modelo Claude que es un jugador fuerte en la carrera de la IA, no solo técnicamente sino también comercialmente. Se espera que en los próximos meses otros gigantes, incluidos Google y Microsoft, apliquen nuevas estrategias para mantener su cuota en este mercado cambiante.