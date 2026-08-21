Se revela un nuevo líder en el mercado de pantallas de smartphones

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Se revela un nuevo líder en el mercado de pantallas de smartphones

Se ha producido un cambio importante en el equilibrio de fuerzas que durante años ha caracterizado la fabricación de pantallas para smartphones a nivel mundial. Según ixbt.com, en el primer semestre de 2026, la empresa china BOE se convirtió en líder absoluto en el suministro de pantallas para dispositivos móviles, superando al gigante surcoreano Samsung Display. Este cambio demuestra la creciente intensidad de la competencia en el mercado tecnológico mundial y cómo los fabricantes asiáticos han reforzado considerablemente su posición. Así lo informa Ixbt.com.

Durante los seis primeros meses de este año, se suministraron al mercado mundial aproximadamente 1,12 mil millones de paneles para smartphones. Esta cifra representa un aumento del 2,9 % respecto al mismo periodo del año anterior. La tendencia general de crecimiento del sector indica que la demanda de dispositivos móviles de nueva generación se mantiene estable.

El dominio de BOE en el mercado mundial

La empresa china BOE ocupó el primer lugar en el primer semestre de este año, con una cuota de mercado del 25,2 %. Durante el periodo señalado, la compañía envió cerca de 280 millones de paneles y aumentó su crecimiento un 7,1 % interanual. Los expertos atribuyen este éxito, especialmente, al incremento de la proporción de productos con tecnologías avanzadas.

En particular, el suministro de pantallas OLED flexibles de BOE creció significativamente, hasta alcanzar 81,4 millones de unidades. Esto supone un aumento del 14,6 % respecto al mismo periodo del año pasado. Con el objetivo de acelerar aún más su crecimiento, la empresa puso en marcha su nueva línea de producción OLED G8.6. Actualmente, ya se fabrican en serie pantallas de tamaño medio, mientras que la división móvil todavía se encuentra en fase de pruebas.

Resultados de Samsung Display y CSOT

Samsung Display, que durante muchos años lideró este mercado, cayó al segundo puesto tras suministrar cerca de 170 millones de paneles. Aun así, sus resultados registraron un ligero crecimiento del 0,9 %. Curiosamente, la producción de pantallas OLED flexibles de Samsung aumentó un 34,5 %, hasta aproximarse a los 120 millones de unidades. El principal impulso fue el elevado nivel de ventas de los smartphones iPhone.

El trío de los principales fabricantes lo completa otro gran representante chino, CSOT. La empresa alcanzó una cuota de mercado del 13,4 %, suministró cerca de 150 millones de paneles y aumentó su crecimiento un 8,9 %. Las pantallas de cristal líquido de tipo a-Si contribuyeron principalmente al éxito de CSOT, aunque el crecimiento de este segmento comenzó a ralentizarse debido a la disminución del efecto de la ampliación de las capacidades de producción.

SamsungBOEPantallas De SmartphoneTecnologíasOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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