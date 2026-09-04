Una nueva era comienza en Apple: John Ternus toma el mando

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Una nueva era comienza en Apple: John Ternus toma el mando

Un gran cambio ha ocurrido en el mundo de la tecnología y la era de John Ternus ha comenzado oficialmente en Apple. Esta semana, Tim Cook renunció como CEO y entregó la dirección de la empresa a John Ternus, exjefe de hardware. Este cambio de personal genera un gran interés en el mercado tecnológico global, ya que el nuevo líder prometió, desde su primer memorando, que una presentación masiva tendría lugar la próxima semana. Esto es lo que informa Techcrunch.com informa .

Como se discutió en el podcast Equity de TechCrunch, un calendario tan ajustado significa que el nuevo líder deberá asumir uno de los eventos más importantes, la presentación del próximo iPhone, incluso antes de haberse instalado completamente en su puesto. Tim Cook no abandona la empresa por completo, ya que permanece como presidente ejecutivo. La atención de Cook se centrará en las relaciones políticas y en áreas que se han vuelto sensibles, como los recientes cambios menores en los iconos de mapas, que ya han captado la atención del público.

Los desafíos para el nuevo líder

Según los expertos, la forma en que los accionistas y el mercado reciban la gestión de John Ternus y cuánta libertad se le otorgue siguen siendo las preguntas principales. Aunque Apple se especializa tradicionalmente en la fabricación de dispositivos, en la era actual de la AI, los temas de software están pasando a primer plano.

Curiosamente, Ternus, al haber sido jefe de hardware, podría estar en una posición favorable para lograr grandes éxitos en el ámbito del software. En el contexto del rápido desarrollo de las tecnologías de AI, Apple necesita actualizar radicalmente la parte de software de sus productos, y los accionistas esperan resultados rápidos de la nueva dirección en este sentido.

Perspectivas de futuro

La estrategia futura de la empresa incluye no solo la presentación de nuevos gadgets, sino también enriquecer el ecosistema con modernas funciones inteligentes. Se espera que la experiencia en ingeniería de John Ternus y el apoyo estratégico de Tim Cook marquen una nueva etapa para Apple.

Los observadores del mercado siguen de cerca las decisiones del nuevo CEO en sus primeras semanas. Se avecina una de las presentaciones más importantes en la historia de la empresa, y esta será la primera oportunidad seria para que Ternus demuestre su potencial de inmediato.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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