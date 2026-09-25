El fin de la era de los smartphones baratos y la subida de precios prevista

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El fin de la era de los smartphones baratos y la subida de precios prevista

Se espera que el mercado mundial de smartphones experimente cambios estructurales importantes en los próximos años. Según ixbt.com, aunque el volumen total de ventas se mantenga, el número de dispositivos más asequibles disminuirá drásticamente. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Según las previsiones de los analistas de Counterpoint Research, para 2030, las ventas de smartphones de menos de 200 dólares caerán aproximadamente un 40 % en comparación con 2025. En cifras absolutas, esto supone una reducción de más de 230 millones de dispositivos de gama baja al año.

No obstante, los expertos no esperan un colapso del mercado global. Se prevé que, para finales de la década, el volumen de ventas mundial se mantenga en torno a los 1200 millones de unidades anuales.

Las razones del aumento de precios

La principal causa de la contracción del segmento económico es el aumento del coste de los componentes. En particular, la memoria y los procesadores, que representan una parte importante del coste de producción de los smartphones baratos, son cada vez más caros.

Para los fabricantes que operan con márgenes de beneficio reducidos, resulta cada vez más difícil mantener un precio de venta al público por debajo de los 200 dólares. Además, las exigencias de los dispositivos modernos siguen aumentando.

Hoy en día, los consumidores esperan, incluso de los modelos más económicos, compatibilidad con redes 5G, suficiente capacidad de RAM, cámaras de calidad y funciones de AI. La implementación de estas capacidades eleva el coste de producción de los dispositivos de nivel básico.

El crecimiento del segmento de gama media

Al mismo tiempo, el segmento de dispositivos de más de 200 dólares se expandirá. Según las previsiones de Counterpoint, entre 2025 y 2030, las ventas de smartphones en esta categoría de precio podrían aumentar un 26 %.

Los fabricantes se centrarán más en la gama media. Como resultado, los dispositivos económicos cederán gradualmente su lugar a modelos de gama media más costosos.

Para los compradores, esto podría significar un aumento en el gasto medio al adquirir un nuevo smartphone. Los usuarios que antes elegían dispositivos de nivel básico deberán optar por un segmento más caro, prolongar el uso de su dispositivo actual o elegir smartphones reacondicionados.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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