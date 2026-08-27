El iPhone 17 captura el seis por ciento del mercado global

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El iPhone 17 captura el seis por ciento del mercado global

El mercado mundial de smartphones está experimentando cambios significativos al cierre del segundo trimestre de este año. Según el último informe publicado por la firma de análisis Counterpoint, el iPhone 17, el modelo base de Apple, se ha convertido en el líder absoluto al capturar el 6 % de las ventas globales de smartphones. Esta cifra elevada muestra un crecimiento notable respecto a los resultados de la generación anterior y refleja la alta demanda del mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

A modo de comparación, el dispositivo predecesor de esta serie representaba solo el 4 % del mercado el año pasado. Por lo tanto, en un año, la cuota de mercado del flagship base ha aumentado aproximadamente un 50 %. Los expertos señalan que este salto drástico indica un creciente interés de los consumidores por los dispositivos de nueva generación. El aumento en el volumen de ventas tiene un impacto positivo en el mercado tecnológico mundial.

El liderazgo de Apple y Samsung

Las siguientes posiciones del ranking están ocupadas, como era de esperar, por los modelos iPhone 17 Pro Max y 17 Pro. Aunque no se mencionan los porcentajes exactos para estos dispositivos, los gráficos analíticos y los datos visuales indican que los tres flagships de Apple controlan entre el 20 y el 22 % del mercado mundial. Esto demuestra que la posición de la compañía en el segmento premium es más sólida que nunca.

Al mismo tiempo, el resto de los puestos en el top 5 y la situación en el top 10 global también llaman la atención. Tras una larga pausa, un flagship de Samsung ha logrado entrar en el top 5 de ventas globales por primera vez. El modelo Galaxy S26 Ultra superó por poco al dispositivo de gama de entrada A07 4G, capturando cerca del 2,5 % del mercado. Este resultado muestra que los flagships más costosos del fabricante surcoreano también están ganando popularidad entre los consumidores.

Los diez smartphones más populares a nivel mundial

Según el informe de Counterpoint, los diez dispositivos más vendidos en el mundo incluyen modelos de diferentes segmentos de precios. En particular, la continuación de la lista de líderes se compone de los siguientes dispositivos:

  • Modelo Galaxy A17 5G
  • Dispositivo iPhone 17e
  • Smartphone Galaxy A17 4G
  • Flagship Galaxy S26
  • El iPhone 16 cerrando el top 10
Recordamos que la presentación de la nueva generación de smartphones de Apple está programada para el 9 de septiembre de este año, y se esperan más cambios en la dinámica del mercado en el futuro.

iPhone 17Samsung Galaxy S26 UltraCounterpointMercado de smartphonesApple
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Abror Shuhratov
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